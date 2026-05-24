ट्विशा की मौत के बाद डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश? सास गिरिबाला ने भेजे थे गुर्गे; ये रही टाइमलाइन
दावा किया जा रहा है कि ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरीबाला सिंह ने डिजिटल सबूतों को दबाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इस खुलासे के बाद मामले में सबूत मिटाने और जांच को प्रभावित करने की आशंकाएं और गहरी हो गई हैं।
भोपाल की मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। अब इस हाई-प्रोफाइल केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरीबाला सिंह ने डिजिटल सबूतों को दबाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इस खुलासे के बाद मामले में सबूत मिटाने और जांच को प्रभावित करने की आशंकाएं और गहरी हो गई हैं।
ट्विशा की मौत के बाद कुछ लोग पहुंचे थे ब्यूटी पार्लर
टीवी चैनल टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्विशा की मौत के बाद कुछ लोग वकील के कपड़ों में ब्यूटी पार्लर पहुंचे, जहां ट्विशा आखिरी बार देखी गई थीं। आरोप है कि ये लोग ट्विशा से जुड़ी डिजिटल जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय तक ट्विशा के पति समार्थ सिंह फरार बताए जा रहे थे।
यहां पुलिस भी नहीं पहुंची अब तक…
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा आखिरी बार गई थीं, वहां पुलिस अब तक औपचारिक पूछताछ के लिए नहीं पहुंची थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच एजेंसियों से पहले ये लोग वहां क्यों पहुंचे और वे क्या जानकारी जुटाना चाहते थे।
टाइमलाइन: कैसे जुटाए गए कथित डिजिटल सबूत
- सुबह 11:35 बजे: गिरीबाला सिंह ने ब्यूटी पार्लर की मालकिन को फोन किया।
- दोपहर 1:17 बजे: गिरीबाला की कथित लीगल टीम पार्लर पहुंची।
- दोपहर 1:21 बजे: एक वकील ने सीसीटीवी ऑपरेटर को कॉल किया।
- दोपहर 3:39 बजे: सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई।
इसके बाद फुटेज को पेन ड्राइव में ट्रांसफर किए जाने का दावा किया गया।
सबूत मिटाने की कोशिश की गई
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में कई संदिग्ध कॉल्स सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि पर्दे के पीछे से कोई पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। इसी वजह से अब यह आशंका जताई जा रही है कि मामले में सबूत मिटाने या जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई हो सकती है। बताया जा रहा है कि यह ब्यूटी पार्लर ट्विशा के घर से महज 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी वजह से वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज को काफी अहम माना जा रहा है।
12 वें दिन दूसरे पोस्टमॉर्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार
इस पूरे मामले के बीच रविवार को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने भोपाल पहुंचकर ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। इसके बाद आखिरकार आज 12 दिन बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ट्विशा के परिवार ने लंबे समय तक अंतिम संस्कार रोक रखा था। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई थी, या फिर यह केवल कानूनी तैयारी का हिस्सा था। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है।
12 मई ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं ट्विशा
ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन ट्विशा के परिवार ने शुरुआत से ही इसे संदिग्ध बताते हुए दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ट्विशा के पति समार्थ सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इस बीच अब डिजिटल सबूतों को लेकर सामने आए नए दावों ने पूरे मामले को और उलझा दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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