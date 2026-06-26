MP के देवास में बड़ा हादसा, सामूहिक भोज के दौरान गिरा घर का एक हिस्सा; मां-बेटी की मौत
मध्य प्रदेश के देवास में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक का हिस्सा गिर जाने की वजह से मां बेटी की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में सामूहिक भोज चल रहा था।
मध्य प्रदेश के देवास जिले में शुक्रवार बड़ा हादसा हो गया। बारिश के दौरान एक घर का हिस्सा ढह जाने से 55 साल की एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग लड़की समेत तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों बताया कि यह हादसा खटाम्बा गांव में उस समय हुआ, जब एक परिवार के घर में एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद सामूहिक भोज चल रहा था।
बारिश के दौरान हुआ हादसा
अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान घर की गैलरी का हिस्सा अचानक नीचे गिर गया जिससे इसके नीचे खाना खा रहींं महिलाएं मलबे में दब गईं। जिला चिकित्सालय के डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि हादसे के बाद 55 साल की भगवंता बाई और उनकी 40 साल की बेटी लक्ष्मी बाई अस्पताल लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस निरीक्षक प्रीति कटारे ने बताया कि हादसे में घायल एक नाबालिग लड़की और दो महिलाओं का एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया, तीनों घायलों की हालत स्थिर है।
श्योपुर में चार लोगों की मौत
इससे पहले मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में अचानक आई तेज आंधी और बारिश के बाद दो अलग-अलग हादसों में एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य घायल हो गए। आवदा थाने के प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय ने बताया किअचानक आई आंधी और बारिश से जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ। इस बीच हुए दो अलग-अलग हादसों में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की जान चली गई।उन्होंने बताया कि तेज आंधी के कारण क्षेत्र में कई पेड़ उखड़ गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक ट्रॉली भी पलट गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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