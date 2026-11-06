रिसेप्शन भी दे दिया, लेकिन शादी नहीं की; अब महिला और बेटी को दे रहा जान से मारने की धमकी
महिला का आरोप है कि रोहन उसे अलग-अलग स्थानों पर किराए के कमरे दिलाकर अपने साथ रखता रहा और शादी का भरोसा देता रहा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से मेट्रोमोनियल वेबसाइट के जरिए एक 37 वर्षीय महिला से हुई पहचान के बाद उसे शादी का भरोसा देकर एक युवक द्वारा शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि युवक ने शादी की खुशी में होटल में रिसेप्शन भी दे दिया, लेकिन विवाह नहीं किया। अब शादी के लिए दबाव बनाने पर वह महिला और उसकी नौ वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रोहन वाल्टर निवासी शिंदे की छावनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खल्लासीपुरा निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी वर्ष 2013 में हुई थी और फरवरी 2025 में तलाक होने के बाद वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी थी। मार्च 2024 में मेट्रोमोनियल वेबसाइट के माध्यम से उसकी पहचान रोहन वाल्टर से हुई। दोनों तलाकशुदा थे, और शुरुआती बातचीत के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। महिला के अनुसार रोहन ने 9 अक्टूबर 2024 को उसे ग्वालियर बुलाया और अगले दिन अपने घर ले जाकर शादी का भरोसा दिया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
महिला ने बताया कि दिसंबर में वह अपनी बेटी के साथ ग्वालियर आकर रहने लगी। रोहन ने जल्द शादी करने का आश्वासन दिया और क्रिसमस पर उसे अपने घर भी ले गया। इसके बाद 4 अक्टूबर 2025 को होटल अनंता इन में दोनों की शादी की खुशी में रिसेप्शन आयोजित किया गया, लेकिन विवाह नहीं हुआ। महिला का आरोप है कि रोहन उसे अलग-अलग स्थानों पर किराये के कमरे दिलाकर अपने साथ रखता रहा और शादी का भरोसा देता रहा।
महिला के अनुसार जब भी वह शादी की बात करती तो आरोपी टाल देता था और अब शादी के लिए दबाव बनाने पर वह उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही ग्वालियर छोड़कर जाने के लिए दबाव बना रहा है। परेशान होकर महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।