दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसी कार; 4 की मौत
कार सवार लोग खाटूश्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कजलिया पाड़ा के पास गाड़ी किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कजलिया पाड़ा के पास तेज रफ्तार अर्टिंगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार घसीटते हुए आगे जाकर पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे के समय कार में एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे। इनमें तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मृतकों की पहचान जतीन, पैपी, रानू और लिशा के रूप में हुई है। घायलों में अरुण, मीना, रवि, तिशा और दक्ष शामिल हैं, कार चालक रवि झाबुआ जिले के जोबट का रहने वाला बताया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही एनएचआई की एंबुलेंस टीम, रात करीब 11:45 बजे मौके पर पहुंची, शिवगढ़ थाना पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया, करीब 11:55 बजे क्रेन भी मौके पर पहुंची।
खाटूश्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था परिवार
सभी घायलों को एंबुलेंस से रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हादसे की सूचना पर परिजनों को भी जानकारी दी गई, जिस के बाद परिवार के कुछ सदस्य रात में ही घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार कार नंबरक MP 09 DL 8098 में सवार परिवार इंदौर, धार और झाबुआ जिले का रहने वाला था और राजस्थान के खाटूश्याम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था, इसी दौरान सड़क किनारे खराबी के कारण खड़े ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई।
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अदिति शर्मा
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