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MP के धार में भीषण सड़क हादसा, पिकअप-स्कॉर्पियो की टक्कर में 10 लोगों की मौत; CM ने की आर्थिक मदद की घोषणा

Apr 29, 2026 11:13 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, धार, मध्य प्रदेश
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घायलों की संख्या को देखते हुए इंदौर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा एवं सीएमएचओ डॉ माधव हसानी ने बताया कि धार से आने वाले घायलों के बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

MP के धार में भीषण सड़क हादसा, पिकअप-स्कॉर्पियो की टक्कर में 10 लोगों की मौत; CM ने की आर्थिक मदद की घोषणा

इंदौर के करीब धार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में फिलहाल 10 मजदूरों की मौत की सूचना है, वहीं एक दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी और धार CMHO अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे। यहां कलेक्टर ने सभी के बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए है।

यह भयानक एक्सीडेंट इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर होटल पंचवटी के आगे चिकलिया पेट्रोल पंप के पास बुधवार रात करीब साढ़े 8 बजे हुआ। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, पिकअप में 35 मजदूर सवार थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे में प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने सभी घायलों का उपचार नि:शुल्क करने का आश्वासन भी दिया है।

इंदौर में भी अलर्ट पर अस्पताल

घायलों की संख्या को देखते हुए इंदौर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा एवं सीएमएचओ डॉ माधव हसानी ने बताया कि धार से आने वाले घायलों के बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम ने जताया दुख, प्रभावितों के लिए की राहत राशि की घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने लिखा, 'धार जिले में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चिकलिया फाटा के पास हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिजनों के साथ हैं।'

आगे इस घटना से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए उन्होंने लिखा, 'मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर संभागायुक्त और आईजी को उपचार व्यवस्था के लिए धार जाने के निर्देश दिए हैं। सभी घायलों का उपचार नि:शुल्क किया जाएगा।'

अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, 'ईश्वर दिवंगतों को शांति व शोकाकुल परिजनों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।'

नेता प्रतिपक्ष ने भी जताया दुख, घायलों के समुचित इलाज की मांग की

उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रभावित परिवारों को शीघ्र एवं उचित सहायता प्रदान करने की मांग की। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘धार जिले के तिरला बायपास, चिकलिया के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में महिलाओं एवं बच्चों सहित अनेक लोगों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।’

आगे उन्होंने लिखा, 'ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रभावित परिवारों को शीघ्र एवं उचित सहायता प्रदान की जाए।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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