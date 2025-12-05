MP में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत; बहन को लेने जाते वक्त हो गया एक्सीडेंट

संक्षेप: जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त वहां से सागर आईजी गुजर रही थीं, जैसे ही उन्होंने यह घटना देखी तो अपनी गाड़ी रोक कर घायल लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग इस हादसे में घायल हो गए। सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा इतना भयंकर था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त वहां से सागर आईजी गुजर रही थीं, जैसे ही उन्होंने यह घटना देखी तो अपनी गाड़ी रोक कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करवाया।

यह दुर्घटना तब हुई जब सतना जिले के नागौद के पास के रहने वाले प्रजापति परिवार के सात लोग अपनी बहन को लेने के लिए सागर जिले के शाहगढ़ जा रहे थे। उसी दौरान गुलगंज थाना इलाके के चोपरिया मंदिर के पास एक तेज रफ़्तार ट्रक ने कार में सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा छतरपुर जिले के गुलगंज थाना इलाके में हुआ। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की लेकिन गुलगंज पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया।

पुलिस के अनुसार हादसे की खबर लगते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और चीख पुकार शुरू हो गई। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वहां से आईजी हिमानी खन्ना का गुजरना हुआ,जो कि छतरपुर से वापस सागर जा रही थीं। उन्होंने वहां के हालात देखकर अपनी गाड़ी को रोका और फिर घायलों को अस्पताल भिजवाया।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान महेंद्र प्रजापति (30), लक्ष्मण (40), दीपक प्रजापति (24), लालू प्रजापति (17) और सुरेंद्र (26) के रूप में हुई है, जबकि भूपेंद्र और जीतेंद्र इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिला अस्पताल पहुंचे कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी ने बताया कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में प्रभावित सभी लोग प्रजापति समाज के हैं और सतना के नागौद के पास के रहने वाले हैं। ये अपनी बहन को लेने के लिए सागर जिले के शाहगढ जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं घायलों को देर रात ग्वालियर रेफर कर दिया गया।