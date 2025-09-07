जबलपुर में क्रेटा कार ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटे की मौत; 1 महिला की लाश नाले में मिली

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक पर सवार होकर एक महिला और उसके 2 बेटे जा रहे थे। तभी क्रेटा कार ने भीषण टक्कर मारी और महिला और उसके बेटे की मौत हो गई। वहीं रास्ते पर जा रही एक अन्य महिला की भी हादसे में मौत हुई है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से सड़क हादसे में 2 महिलाओं और 1 युवक की मौत होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक पर सवार होकर एक महिला और उसके 2 बेटे जा रहे थे। तभी क्रेटा कार ने भीषण टक्कर मारी और महिला और उसके बेटे की मौत हो गई। वहीं रास्ते पर जा रही एक अन्य महिला की भी हादसे में मौत हुई है।

घटना जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पाटन शहपुरा रोड पर ग्वारी गांव के पास हुई है। शहपुरा निवासी शकीला बी (45) अपने बेटों- रमजान उर्फ शोहेब (19) और फैजान (12) के साथ बाइक नंबर MP 20 MD 9473 से पाटन गईं थीं। रात को लौटते समय ग्वारी गांव के पास पीछे से आ रही सफेद क्रेटा कार (नंबर- MP20 ZN 8904) ने बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में शकीला बी की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे शोहेब ने रविवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दौरान पैदल जा रही फागनी बाई (60) भी हादसे का शिकार हुईं थी। उनका शव रविवार सुबह घटनास्थल पर तलाशी के दौरान नाले में करीब 20 फीट गहरे नाले में मिला। वह ग्वारी गांव की रहने वाली थी।

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार कार से लगी टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। अगर सड़क किनारे लोहे की रेलिंग नहीं होती तो कार सीधे नाले में गिरती और उसमें सवार लोगों की जान बचना मुश्किल था। टक्कर के बाद कार भी आनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार लोग भी घायल हो गए हैं। उनकी संख्या तीन बताई जा रही है। कार सवारों का जबलपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाटन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

पाटन एसडीओपी लोकेश डाबर ने बताया इस हादसे में क्रेटा चालक लखन सिंह (80) समेत चार लोग घायल हैं, जिन्हें जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार में से तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, ओर फिलहाल घायल लोग बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं तीन लोगों की मौत हो गई है।