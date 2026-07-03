... तो सोनम को नहीं मिलती जमानत, राजा रघुवंशी के भाई ने फिर उठाई सीबीआई जांच की मांग
राजा रघुवंशी की हत्या मामले में उनके परिवार ने सीबीआई जांच की अपनी मांग फिर दोहराई है। राजा के भाई विपिन ने कहा कि अगर शुरू से ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती तो सोनम को जमानत नहीं मिलती। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।
मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या के एक साल से ज्यादा समय बाद उनके परिवार ने शुक्रवार को सीबीआई जांच की अपनी मांग फिर से दोहराई। परिवार का आरोप है कि मेघालय पुलिस की लापरवाही की वजह से मुख्य आरोपी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने यह मांग तब की जब सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें पीड़ित की पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को सही ठहराया गया था।
सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल
पीटीआई से बात करते हुए विपिन ने हाई-प्रोफाइल मामलों को लेकर सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बच्चे की मौत होने पर तुरंत सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया जाता है। उनके भाई राजा की हत्या को एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक केंद्रीय एजेंसी से जांच का आदेश नहीं दिया है।
विपिन इस मामले में सरकारी पक्ष की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शुरू से ही जांच सीबीआई को सौंपी गई होती तो सोनम को कोर्ट में मौजूदा जांच एजेंसी (मेघालय पुलिस) की कानूनी कमियों का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता।
हाई कोर्ट ने पुलिस की गलतियों का जिक्र किया
29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निचली अदालत द्वारा 27 अप्रैल को सोनम को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने सोनम को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताने में मेघालय पुलिस की गंभीर गलतियों का जिक्र किया और आरोपी को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार जिस तरह से तैयार किए गए, उससे पता चलता है कि उसमें समझदारी से काम नहीं लिया गया। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इंदौर की रहने वाली सोनम निचली अदालत की जमानत शर्तों के मुताबिक अभी शिलांग में रह रही हैं।
परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद
विपिन ने अपने परिवार की इस आशंका को दोहराया कि अगर सोनम लंबे समय तक जमानत पर बाहर रहती हैं तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।
सोनम को पिछले साल 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने से पहले वह 10 महीने से ज्यादा समय तक शिलांग जिला जेल में न्यायिक हिरासत में रही।
हनीमून के दौरान गायब हो गए थे
राजा का परिवार इंदौर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। राजा और सोनम 2025 में अपने हनीमून के दौरान मेघालय में गायब हो गए थे। बाद में राजा का शव ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके (चेरापूंजी) में एक झरने के पास गहरी खाई में मिला। मेघालय पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और भाड़े के तीन हत्यारों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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