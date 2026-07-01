हनीमून मर्डरः SC का दरवाजा खटखटाएगा राजा रघुवंशी का परिवार, HC ने सोनम की जमानत बरकरार रखा
सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने के लिए राजा रघुवंशी का परिवार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम की जमानत को बरकरार रखा। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि हम सोनम की जमानत रद्द करने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनीमून मर्डर मामले में मेघालय हाई कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखने के बाद मृतक राजा रघुवंशी का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राजा के एक रिश्तेदार ने मंगलवार को कहा कि उनका परिवार जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। पिछले वर्ष मेघालय में हनीमून मनाने गए सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।
मेघालय हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 27 अप्रैल को निचली अदालत द्वारा सोनम को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के फैसले पर पीटीआई से बात करते हुए राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इंदौर में कहा कि हम सोनम की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस संबंध में जल्द ही याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
मामले को अभियोजन पक्ष द्वारा संभालने के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनका परिवार न्याय के लिए कानूनी लड़ाई खुद लड़ेगा और एक निजी वकील नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि मेघालय पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देकर कानूनी चूक कैसे की।
सोमवार के अपने आदेश में मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देने में पुलिस की गंभीर गलतियों को नोट किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना इस प्रकार दी जाती है तो यह गिरफ्तार करने वाली एजेंसी की चूक को दर्शाता है। यह किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जड़ पर प्रहार करता है। इससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास यह तर्क देने का मजबूत आधार है कि उसकी गिरफ्तारी के प्रारंभिक चरण में उसे ऐसे किसी प्रभावी कारण की सूचना नहीं दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47(1) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने और अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार देता है। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47(1) के तहत पुलिस के लिए यह जरूरी है कि वह गिरफ्तारी के समय आरोपी को उन पर लगे आरोपों और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताए।
अधिकारियों ने बताया कि सोनम को 9 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उनके पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले वह 10 महीने से ज्यादा समय तक शिलांग जिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहीं।
राजा रघुवंशी का परिवार ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़ा है। उन्होंने पिछले साल 11 मई को इंदौर में सोनम से शादी की थी और शादी के बाद 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। हालांकि, हनीमून के दौरान 23 मई को सोनम लापता हो गईं। 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके (चेरापूंजी) में एक झरने के पास गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। हत्या में शामिल होने के आरोप में सोनम उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके तीन दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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