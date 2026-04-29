‘Honeymoon Murder’ में 10 महीने बाद सोनम को बेल मिली, प्रेमी राज ने भी मांगी जमानत
यह कदम उस समय उठाया गया है, जब एक दिन पहले ही उसकी कथित प्रेमिका सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है। इस घटनाक्रम के बाद मामले की कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है।
इंदौर के चर्चित ‘Honeymoon Murder’ केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी राज कुशवाहा ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। यह कदम उस समय उठाया गया है, जब एक दिन पहले ही उसकी कथित प्रेमिका सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है। इस घटनाक्रम के बाद मामले की कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है।
सोनम के बाद राज ने भी मांगी जमानत
राज कुशवाहा की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि जब समान आरोपों का सामना कर रही सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है, तो राज कुशवाहा को भी राहत दी जानी चाहिए। दोनों ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल हैं और पिछले करीब 10 महीनों से जेल में बंद हैं। अब अदालत इस दलील पर सुनवाई करेगी कि क्या राज को भी जमानत का लाभ मिल सकता है।
क्लेरिकल एरर के चलते सोनम को मिली जमानत
सोनम रघुवंशी को हाल ही में शिलॉन्ग की अदालत से जमानत मिली है। इससे पहले उसकी जमानत याचिका तीन बार खारिज हो चुकी थी। इस बार जमानत मिलने के पीछे कोर्ट दस्तावेजों में सामने आई एक ‘क्लेरिकल एरर’ को अहम कारण माना जा रहा है। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें सबूतों से छेड़छाड़ न करना, हर सुनवाई में उपस्थित रहना और अदालत की अनुमति के बिना क्षेत्र न छोड़ना शामिल है।
इंदौर के राजा की हनीमून पर मेघालय में हुई थी हत्या
यह मामला मई 2025 का है, जब इंदौर निवासी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स क्षेत्र गया था। दोनों के अचानक लापता होने के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।
सोनम और राज ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश
जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि दोनों ने तीन अन्य लोगों को किराए पर लेकर राजा की हत्या करवाई। हमलावरों ने वेई सॉडॉन्ग फॉल्स के पास धारदार हथियारों से हमला कर राजा की हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। वारदात के बाद सोनम फरार हो गई थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।
अब सोनम की जमानत के बाद राज कुशवाहा की याचिका पर सबकी नजरें टिकी हैं। अदालत का अगला फैसला इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय कर सकता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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