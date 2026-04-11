स्कूल में एग्जाम के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, एक बच्चे की मौत; कई घायल
मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में शुक्रवार सुबह परीक्षा देने पहुचे स्कूल के बच्चो पर मधुमखियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र की इलाज़ के दौरान मौत हो गई। इस घटना में आधा दर्जन के करीब बच्चे घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में शुक्रवार सुबह परीक्षा देने पहुचे स्कूल के बच्चो पर मधुमखियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र की इलाज़ के दौरान मौत हो गई। इस घटना में आधा दर्जन के करीब बच्चे घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों ने बच्चे को शरीर पर पांच जगह काटा था। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने राजस्थान के झालावाड़ रेफर कर दिया। झालावाड़ के अस्पताल में इलाज के दौरान दोपहर में दम तोड़ दिया। पांच अन्य बच्चे भी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।घटना के बाद स्कूल में शोक का माहौल है। घटना के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी गई है।
आगर-मालवा जिले के सोयतकला स्थित प्राइवेट स्कूल स्वामी विवेकानंद में 20 साल से मधुमखियों के छत्ते लगे हैं। शुक्रवार सुबह अचानक से मधुमक्खियों ने स्कूल में एग्जाम के दौरान हमला कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन बच्चे इस हमले में घायल हो गए, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर हालत में रमन को झालावाड़ में इलाज के लिए रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
एग्जाम के दौरान किया हमला
बाताया जा रहा है कि घटना के समय स्कूल में परीक्षा चल रही थी। मृतक बच्चे की पहचान रमन पिता सज्जन सिंह कराड़ा के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से शाजापुर जिले के बेरछा का रहने वाला है ओर बच्चे की मां शासकीय हॉस्पिटल सोयत कला में नर्स के पद पर पदस्थ हैं। घटना के बाद बच्चे का पैतृक गांव में शाम को अंतिम संस्कार किया गया।
रमन ने खुद को बचाने का किया था प्रयास
मिली जानकारी के अनुसार मृतक रमन सोयतकला में स्वामी विवेकानंद स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ता था। वर्तमान में प्राइमरी के एग्जाम चल रहे हैं। शुक्रवार सुबह वह परीक्षा देने पहुंचा था। परीक्षा से पहले स्कूल परिसर में लगे मधुमक्खी के छत्ते से अचानक बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकलकर उड़ने लगीं, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। रमन ने भी खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह मधुमक्खियों के झुंड से घिर गया। गंभीर रूप से घायल हो गया। मधुमक्खियों ने 4 से 5 अन्य छात्रों को भी काटा। घटना के तुरंत बाद सभी घायल छात्रों को सोयतकला के शासकीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद रमन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे झालावाड़ (राजस्थान) रेफर किया गया। झालावाड़ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
क्या बोले स्कूल संचालक
स्कूल संचालक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्राइमरी क्लास के एग्जाम चल रहे हैं। इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ है। स्कूल में मधुमक्खियों के छत्ते करीब 20 साल से हैं, जिन्हें कई बार हटवाया गया लेकिन मधुमक्खियां फिर से छत्ते बना लेती हैं। 9 वर्षीय रमन को पहले से सांस की तकलीफ थी। शासकीय हॉस्पिटल में अन्य घायल छात्र समन (10) पिता राकेश मेहर का इलाज किया गया। वह सोयतकला के समीपस्थ नयागांव का रहने वाला है।
इनपुट: विजेन्द्र यादव
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