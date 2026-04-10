ग्वालियर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा, RTO उड़नदस्ता की टीम में शामिल था मृतक
मामले की जांच कर रहे पनिहार थाना के प्रधान आरक्षक मुकेश गुर्जर के मुताबिक मृतक होमगार्ड के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में दो दिन पहले रेत माफियाओं ने वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था, ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब ग्वालियर में आरटीओ ड्यूटी के दौरान विभाग की उड़नदस्ता टीम में शामिल एक होमगार्ड जवान को एक ट्रक ने रौंद डाला। जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान होमगार्ड देवेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है।
आरटीओ ड्यूटी में तैनात था होमगार्ड देवेंद्र
यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई, जब होमगार्ड जवान ग्वालियर से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर आरटीओ चेकिंग में तैनात था, इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक आयशर ट्रक ने उसे हाईवे पर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरटीओ चेकिंग के लिए गई टीम में होमगार्ड देवेंद्र मिश्रा भी शामिल था। टीम पनिहार थाना इलाके में शीतला माता मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर टीम द्वारा चेक किया जा रहा था।
तेज रफ्तार ट्रक कुचलकर भागा
आरटीओ की टीम अपने काम में लगी हुई थी, इसी दौरान वहां तेज रफ्तार में आया एक आयशर ट्रक होमगार्ड देवेंद्र मिश्रा को कुचलकर भाग निकला। जिसमे मौके पर ही देवेंद्र की मौत हो गई। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इस घटना को एक सड़क हादसा बताया है।
सड़क पार करते समय हुआ हादसा
मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी आशीष त्रिवेदी ने बताया कि घटना पनिहार के छौंदा गांव पर घटित हुई है। देवेंद्र मिश्रा उड़नदस्ते में चेकिंग ड्यूटी में था और घटना के वक्त वह टॉयलेट करने के लिए सड़क पार करके गया था, इसी दौरान जब वह वहां से पैदल आ रहा था, तभी वह देख नहीं पाया और उसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक उसे कुचलकर फरार हो गया।
फरार ट्रक चालक को तलाश रही पुलिस
मामले की जांच कर रहे पनिहार थाना के प्रधान आरक्षक मुकेश गुर्जर के मुताबिक मृतक होमगार्ड के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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