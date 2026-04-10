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ग्वालियर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा, RTO उड़नदस्ता की टीम में शामिल था मृतक

Apr 10, 2026 06:27 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
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मामले की जांच कर रहे पनिहार थाना के प्रधान आरक्षक मुकेश गुर्जर के मुताबिक मृतक होमगार्ड के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है।

ग्वालियर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान को ट्रक ने रौंदा, RTO उड़नदस्ता की टीम में शामिल था मृतक

मध्य प्रदेश के मुरैना में दो दिन पहले रेत माफियाओं ने वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था, ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब ग्वालियर में आरटीओ ड्यूटी के दौरान विभाग की उड़नदस्ता टीम में शामिल एक होमगार्ड जवान को एक ट्रक ने रौंद डाला। जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान होमगार्ड देवेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है।

आरटीओ ड्यूटी में तैनात था होमगार्ड देवेंद्र

यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई, जब होमगार्ड जवान ग्वालियर से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर आरटीओ चेकिंग में तैनात था, इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक आयशर ट्रक ने उसे हाईवे पर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरटीओ चेकिंग के लिए गई टीम में होमगार्ड देवेंद्र मिश्रा भी शामिल था। टीम पनिहार थाना इलाके में शीतला माता मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर टीम द्वारा चेक किया जा रहा था।

तेज रफ्तार ट्रक कुचलकर भागा

आरटीओ की टीम अपने काम में लगी हुई थी, इसी दौरान वहां तेज रफ्तार में आया एक आयशर ट्रक होमगार्ड देवेंद्र मिश्रा को कुचलकर भाग निकला। जिसमे मौके पर ही देवेंद्र की मौत हो गई। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इस घटना को एक सड़क हादसा बताया है।

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सड़क पार करते समय हुआ हादसा

मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी आशीष त्रिवेदी ने बताया कि घटना पनिहार के छौंदा गांव पर घटित हुई है। देवेंद्र मिश्रा उड़नदस्ते में चेकिंग ड्यूटी में था और घटना के वक्त वह टॉयलेट करने के लिए सड़क पार करके गया था, इसी दौरान जब वह वहां से पैदल आ रहा था, तभी वह देख नहीं पाया और उसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक उसे कुचलकर फरार हो गया।

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फरार ट्रक चालक को तलाश रही पुलिस

मामले की जांच कर रहे पनिहार थाना के प्रधान आरक्षक मुकेश गुर्जर के मुताबिक मृतक होमगार्ड के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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