'गलत नीयत से लड़की का हाथ पकड़ना भी यौन हमला', मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी दोषी की अपील, बताई वजह
लड़की का गलत इरादे से हाथ पकड़ना भी यौन हमला है। यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया है। दोषी की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने पहुंचे पॉक्सो के दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा कि गलत इरादे से 12 साल की बच्ची का हाथ पकड़ना और उसका विरोध करने पर भी हाथ न छोड़ना यौन हमला माना जाएगा। इसमें पॉक्सो की धारा 7 के तहत तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी को बची हुई सजा पूरी करने के लिए जेल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।
दरअसल कोर्ट में यह सवाल सामने आया कि क्या शरीर के किसी विशेष हिस्से को छूने के अलावा भी कोई हरकत यौन हमला मानी जा सकती है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो की धारा 7 के तहत केवल शरीर के विशेष हिस्से को यौन इरादे से छूना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें यौन इरादे से किया गया कोई भी काम शामिल है, जिसमें बिना पेनिट्रेशन के शारीरिक संपर्क होता है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी की अपील खारिज कर दी और उसे सरेंडर करने का आदेश दिया।
क्या था पूरा मामला
यह घटना 23 सितंबर 2020 को हुई थी। इस मामले में अपीलकर्ता, यूसुफ, को बच्ची के घर पर निर्माण कार्य के लिए राजगीर (मकान बनाने वाले कारीगर) के तौर पर काम पर रखा गया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि जब सातवीं कक्षा की एक छात्रा पहली मंजिल पर अकेली थी, तब आरोपी वहां गया। उसने छात्रा से उसकी उम्र और कक्षा के बारे में निजी सवाल पूछे और गलत इरादे से उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा ने विरोध किया, चिल्लाई, खुद को छुड़ाया और गैलरी में जाकर खुद को बंद कर लिया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वहां से भागने से पहले उसने छात्रा को धमकी भी दी। छात्रा ने अपनी मां को फोन किया और जब उसके माता-पिता घर लौटे, तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई। उसी दिन एफआईआर दर्ज करा दी गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354-A(1)(i) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 और 11/12 के तहत दोषी ठहराया, लेकिन आईपीसी की धारा 506 (भाग II) और एससी/ एसटी(अत्याचार निवारण) एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया। पॉक्सो एक्ट की धारा 42 का इस्तेमाल करते हुए, कोर्ट ने उसे धारा 7 और 8 के तहत कम से कम तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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