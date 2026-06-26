HIV+ निकला हत्यारा; 50 पुरुषों के साथ बनाए संबंध; भोपाल कांड में आरोपी का कबूलनामा
हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए शख्स ने भोपाल पुलिस के सामने जो दावे किए, वे चौंकाने वाले हैं। उसने बताया कि वह एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन इसके बावजूद उसने 50 पुरुषों के साथ संबंध बनाए।
मध्य प्रदेश के भोपाल में 28 साल के शख्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब उस शख्स को लेकर जो खुलासे हुए हैं वह चौंकाने वाले हैं। दरअसल ये शख्स एचआईवी पॉजिटिव है और अब तक 50 लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बना चुका है। पुलिस की पूछताछ में उसने खुद ये बात स्वीकार की है। फैक्ट्री वर्कर के साथ कुकर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए इस शख्स ने दावा किया है कि एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद उसने पिछले कुछ सालों में लगभग 50 लोगों को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कहा कि वह इतने लंबे समय तक कानून की पकड़ से इसलिए बचा रहा क्योंकि जिन लोगों को वह भोपाल की सड़कों पर देर रात अपना शिकार बनाता था, उन्होंने कभी उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। दरअसल 24 मई को भोपाल में एक वर्कर का शव बरामद किया गया था। कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन टाउन के इंस्पेक्टर सुनिल दुबे ने कहा, पहले हम इसे केवल हत्या का मामला समझ रहे थे और उसी के हिसाब से जांच कर रहे थे। लेकिन पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़ित की मदद करने के बहाने आरोपी ने उसके साथ कई बार संबंध भी बनाए।
मदद करने के बहाने बनाया शिकार
पुलिस ने कहा,आरोपी ने बताया कि उसने पीड़ित को एक अच्छा होटल ढूंढने में मदद करने के बहाने कई बार उसके साथ कुकर्म किया। जब उसने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो उसने पत्थर से तीन बार वार करके उसकी हत्या कर दी। उसने उसका मोबाइल फोन ले लिया और उसे किसी और शख्स को बेच दिया। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्हें आरोपी ने संबंध बनाने पर मजबूर किया।
आरोपी ने खुद बताया अब तक कैस दिया पुलिस को चकमा
इतने अपराध करने के बाद भी अब तक वह पुलिस की पकड़ से कैसे बचता रहा, पुलिस ने जब इस बारे में उससे सवाल किया तो उसने बताया कि जिन लोगों को उसने अपना शिकार बनाया वो खुद बेइज्जती होने के डर से पुलिस के पास नहीं जाते थे। जबकि कुछ लोग अपनी मर्जी से उसके साथ संबंध बनाते थे। बताया जा रहा है कि वह LGBTQ समुदाय के एक ग्रुप में भी काफी ऐक्टिव था और अपनी बीमारी छिपाकर पुरुषों को निशाना बनाता था। पुलिस अब उन लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जांच के बाद और धाराएं जोड़ी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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