MP में लोगों ने हिस्ट्रीशीटर को पीट-पीट कर मार डाला, डकैती और मारपीट के 30 मामले दर्ज थे
मध्य प्रदेश में 39 साल के एक हिस्ट्रीशीटर की कथित तौर पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। उस पर 30 मामले दर्ज थे। इस घटना का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक हिस्ट्रीशीटर की कथित तौर पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। कोतवाली के एसएचओ मनीष सिंघल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि घटना लाजपतपुर इलाके में हुई। मृतक सुशील चौबे के परिवार ने बताया कि 25 नवंबर की रात को भीड़ ने उसे लाठियों से पीटा था। उसे 26 नवंबर को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया।
एसएचओ ने कहा कि हमें इस घटना के बारे में पहले पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हम उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसने वीडियो बनाया था। डॉक्टरों के अनुसार, चौबे के हाथ पर केवल एक चोट का निशान था, जिससे मौत नहीं हो सकती। हम एफआईआर दर्ज करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।
एसएचओ ने बताया कि चौबे को कोतवाली और गोपालगंज थाने में 'निगरानी अपराधी' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उसके खिलाफ डकैती और मारपीट जैसे अपराधों सहित लगभग 30 मामले दर्ज थे। वीडियो में लगभग 15 लोग चौबे को लाठियों से पीटते और उसके पैर तोड़ने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य लोग उसे घसीटने की बात करते सुने जा सकते हैं। चौबे के बड़े भाई सुधीर चौबे ने कुछ आरोपियों के नाम लिए हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।