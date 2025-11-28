MP में लोगों ने हिस्ट्रीशीटर को पीट-पीट कर मार डाला, डकैती और मारपीट के 30 मामले दर्ज थे

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Historysheeter beaten to death in Madhya Pradesh Sagar
मध्य प्रदेश में 39 साल के एक हिस्ट्रीशीटर की कथित तौर पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। उस पर 30 मामले दर्ज थे। इस घटना का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।

Fri, 28 Nov 2025 08:38 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, सागर
मध्य प्रदेश में 39 साल के एक हिस्ट्रीशीटर की कथित तौर पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। उस पर 30 मामले दर्ज थे। इस घटना का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक हिस्ट्रीशीटर की कथित तौर पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। कोतवाली के एसएचओ मनीष सिंघल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि घटना लाजपतपुर इलाके में हुई। मृतक सुशील चौबे के परिवार ने बताया कि 25 नवंबर की रात को भीड़ ने उसे लाठियों से पीटा था। उसे 26 नवंबर को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया।

एसएचओ ने कहा कि हमें इस घटना के बारे में पहले पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हम उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसने वीडियो बनाया था। डॉक्टरों के अनुसार, चौबे के हाथ पर केवल एक चोट का निशान था, जिससे मौत नहीं हो सकती। हम एफआईआर दर्ज करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।

एसएचओ ने बताया कि चौबे को कोतवाली और गोपालगंज थाने में 'निगरानी अपराधी' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उसके खिलाफ डकैती और मारपीट जैसे अपराधों सहित लगभग 30 मामले दर्ज थे। वीडियो में लगभग 15 लोग चौबे को लाठियों से पीटते और उसके पैर तोड़ने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य लोग उसे घसीटने की बात करते सुने जा सकते हैं। चौबे के बड़े भाई सुधीर चौबे ने कुछ आरोपियों के नाम लिए हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
