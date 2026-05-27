MP में मसीही समाज के सम्मेलन में हिंदू संगठन का हंगामा, धर्मांतरण का आरोप लगा पढ़ी हनुमान चालीसा
इस कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम और रतलाम पास्टर्स फेलोशिप द्वारा कराया जा रहा है, जिसका बैनर भी मौके पर लगा हुआ है। हंगामे के बीच पुलिस अधिकारी एहतियात बरतते हुए सम्मेलन में मौजूद एक-एक शख्स का नाम और पता नोट कर उनकी जानकारी जुटा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में एक निजी होटल में आयोजित मसीही (क्रिश्चन) समाज के धार्मिक सम्मेलन के दौरान बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। इस दौरान मौके पर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी अजय सारवान भारी पुलिस बल के साथ अजंता टॉकीज होटल में चल रहे इस आध्यात्मिक सम्मेलन में पहुंचे और बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने हॉल के मुख्य गेट को अपने कब्जे में लेकर पहरा लगा दिया, साथ ही किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने पर रोक लगा दी। जिसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी हॉल के बाहर परिसर में धरने पर बैठ गए और विरोधस्वरूप उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे।
मामले की जानकारी देते हुए बजरंग दल के जिला संयोजक मुकेश व्यास ने बताया कि 'होटल में पिछले 7-8 सालों से इसी प्रकार का कार्य चल रहा है, और आशंका है कि यहां पर क्रिश्चियन कमेटी के लोग हिंदू लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमने होटल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर करने की मांग रखी है।'
विरोध प्रदर्शन के बीच इलाके में फैले तनाव को देखते हुए फिलहाल पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। होटल परिसर के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जमा है, साथ ही स्टेशन रोड थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। पुलिस पता कर रही है कि इस आयोजन के लिए आखिर लोग कहां-कहां से बुलाए गए थे। साथ ही पुलिस इस सम्मेलन में मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बजरंग दल के पदाधिकारी जबरन हॉल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि वह फिलहाल अंदर मौजूद लोगों की जानकारी जुटा रही है।
यह आयोजन यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम और रतलाम पास्टर्स फेलोशिप द्वारा कराया जा रहा है, जिसका बैनर भी मौके पर लगा हुआ है। हंगामे के बीच पुलिस अधिकारी एहतियात बरतते हुए सम्मेलन में मौजूद एक-एक शख्स का नाम और पता नोट कर उनकी जानकारी जुटा रहे हैं।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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