एमपी वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को कांग्रेस नेताओं ने बताया गलत; SC जाएंगे
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने इसे कानूनी रूप से सही बताते हुए गरीब कल्याण के लिए उठाया गया कदम करार दिया है।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने को कांग्रेस नेताओं ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। संवर पटेल को 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को हिंदू सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। सत्ताधारी BJP के नेताओं ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि इस पहल को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को कहा कि वक्फ अधिनियम से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला भी नहीं आया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ऐसी नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए थीं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुचित है। इससे कई कानूनी सवाल खड़े होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह भी चेतावनी दी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देंगे। वहीं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP के पास हिंदू-मुस्लिम और भारत-पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। यह कदम अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने एक कोशिश है।
कानूनी प्रावधानों का किया पालन
वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने सोमवार को कहा कि बोर्ड का पुनर्गठन 'कानूनी प्रावधानों के अक्षरशः पालन' के तहत किया गया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वे लोगों को भड़का रहे हैं। विपक्ष हर चीज में राजनीति करता है। वहीं राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया है।
केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है वक्फ बोर्ड
विश्वास सारंग ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के हिंदू सदस्य भी गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। मुसलमानों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हां ऐसे लोग जो वक्फ की संपत्ति का गबन कर रहे थे उनको जरूर परेशानी होगी। वक्फ बोर्ड की जमीन देश की है। यह जमीन गरीबों को दी जानी है। वक्फ की जमीन किसी मुल्ला या मौलवी के नाम पर नहीं है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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