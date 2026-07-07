Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमपी वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को कांग्रेस नेताओं ने बताया गलत; SC जाएंगे

Krishna Bihari Singh पीटीआई, भोपाल/इंदौर
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने इसे कानूनी रूप से सही बताते हुए गरीब कल्याण के लिए उठाया गया कदम करार दिया है।

एमपी वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को कांग्रेस नेताओं ने बताया गलत; SC जाएंगे

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने को कांग्रेस नेताओं ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। संवर पटेल को 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को हिंदू सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। सत्ताधारी BJP के नेताओं ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि इस पहल को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को कहा कि वक्फ अधिनियम से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला भी नहीं आया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ऐसी नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए थीं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुचित है। इससे कई कानूनी सवाल खड़े होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह भी चेतावनी दी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देंगे। वहीं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP के पास हिंदू-मुस्लिम और भारत-पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। यह कदम अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने एक कोशिश है।

ये भी पढ़ें:एमपी आंगनवाड़ी में 12वीं पास के लिए 2548 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा चयन

कानूनी प्रावधानों का किया पालन

वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने सोमवार को कहा कि बोर्ड का पुनर्गठन 'कानूनी प्रावधानों के अक्षरशः पालन' के तहत किया गया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वे लोगों को भड़का रहे हैं। विपक्ष हर चीज में राजनीति करता है। वहीं राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया है।

ये भी पढ़ें:वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने वाला पहला राज्य बना MP, किन्हें जिम्मेदारी?

केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है वक्फ बोर्ड

विश्वास सारंग ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के हिंदू सदस्य भी गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। मुसलमानों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हां ऐसे लोग जो वक्फ की संपत्ति का गबन कर रहे थे उनको जरूर परेशानी होगी। वक्फ बोर्ड की जमीन देश की है। यह जमीन गरीबों को दी जानी है। वक्फ की जमीन किसी मुल्ला या मौलवी के नाम पर नहीं है।

ये भी पढ़ें:वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने वाला पहला राज्य बना MP, किन्हें जिम्मेदारी?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।