हिंदू लड़कियों को होटल में लाए थे 2 युवक, पीछे से पहुंच गए बजरंग दल वाले; फिर हुआ ऐसा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को विशेष समुदाय के दो युवकों को हिन्दू युवतियों के एक स्थानीय होटल में पकड़ लिया। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। दोनों युवकों के साथ मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया गया है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को विशेष समुदाय के युवकों के साथ हिन्दू युवतियों के एक स्थानीय होटल में होने की सूचना मिलने पर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब मौके पर पहुंचे तो उनके और होटल प्रबंधन के बीच हुई तीखी बहस हो गई। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों युवकों और युवतियों को अपने साथ थाने ले गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हिंदूवादी संगठन ने कथित तौर पर पहचानपत्र दस्तावेजों के बिना विशेष समुदाय के युवकों को होटल में कमरा देने पर ऐतराज जताया।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, जबलपुर जिले के कटंगी रोड के बाइपास स्थित होटल सुकून में शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विशेष समुदाय के दो युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को होटल में लाने की सूचना पर जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान होटल के कमरों में युवतियों के साथ मिले विशेष समुदाय के युवकों के आधार कार्ड जब्त कर जांच की गई तो उनमें से एक युवक का नाम फरहाज अली कादरी सामने आया। इस पर संगठन के कार्यकर्ता बिगड़ गए और उन्होंने होटल प्रबंधक पर अनैतिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवकों के साथ मारपीट कर पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही माढ़ोताल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जब दोनों युवकों को पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगी, तभी कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां भी उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए युवक-युवतियों को अपने कब्जे में लिया और थाने लेकर पहुंची।

हिंदूवादी संगठन का आरोप बजरंग दल ने आरोप लगाया कि होटल सुकून में लंबे समय से अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा है और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती है। बताया गया कि होटल के कमरों में तलाशी के दौरान एक कमरे में एक युवक और युवती थे। वहीं दूसरे कमरे में एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले और साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने होटल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। युवकों और युवतियों को कमरे से बाहर निकालकर होटल परिसर में ले आए। कार्यकर्ताओं की पकड़ में आए एक युवक का नाम फरहज अली कादरी है। वहीं दूसरे युवक की जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है।

पुलिस लड़के-लड़कियों को थाने लाई माढ़ोताल थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि एक महिला एक युवती को कार में लेकर होटल सुकून पहुंची है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें लेकर थाने आई है।

फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। होटल संचालक से भी पूछताछ की जा रही है और होटल के दस्तावेजों के साथ वहां आने-जाने वालों की जानकारी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।