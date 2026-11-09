दीपावली पर पटाखों को लेकर बवाल, एमपी में हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, पुलिस वाहन पर पथराव
मध्य प्रदेश में दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद सोमवार एक बार फिर गरमा गया। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र के करौंदी में बाथम परिवार और बाबा खान पक्ष के बीच हुए विवाद को लेकर बजरंग दल एवं हिंदू संगठनों ने फिजिकल थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
मध्य प्रदेश में दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद सोमवार एक बार फिर गरमा गया। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र के करौंदी में बाथम परिवार और बाबा खान पक्ष के बीच हुए विवाद को लेकर बजरंग दल एवं हिंदू संगठनों ने फिजिकल थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनका जुलूस निकालने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। इसी बीच देहात थाना पुलिस के वाहन पर पथराव की घटना सामने आई, जिसमें वाहन के शीशे टूट गए।
प्रदर्शनकारियों की क्या है मांग
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला जाए। देखते ही देखते थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान पुलिस वाहन पर पथराव होने से तनाव और बढ़ गया। आखिरकार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। इसके बाद बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम समाप्त कर दिया। जुलूस निकलने के बाद स्थिति सामान्य हुई।
दीपावली की रात घर में घुसकर मारपीट का आरोप
दरअसल, दीपावली की रात करौंदी इलाके में आतिशबाजी चलाने को लेकर विवाद हुआ था। 19 वर्षीय आदित्य बाथम का आरोप है कि बाबा खान, उसके बेटे फैजल और जुबेर सहित अन्य लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचीं उसकी मां शकुन और बहन संध्या के साथ भी मारपीट किए जाने की शिकायत की गई थी।घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था। वार्डवासियों ने बाबा खान के घर का घेराव किया। इसके बाद पार्षद एमडी गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय लोग फिजिकल थाने पहुंचे और करीब डेढ़ घंटे तक धरना दिया। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी और उनका जुलूस निकालने की मांग उठाई गई थी।
पुलिस वाहन पर पथराव की भी जांच
सोमवार को हुए प्रदर्शन में पुलिस वाहन पर पथराव की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।इस पूरे घटनाक्रम पर एसडीओपी शिवपुरी सचिन कुमार धुर्वे ने भी जानकारी दी।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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