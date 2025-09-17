Hindu Girl Threatened with Acid Attack for Learning Garba Faces Love Jihad Allegations निकाह कर और मुस्लिम बन जा, वरना तेजाब डाल दूंगा; इंदौर में हिंदू लड़की को मुकीम की धमकी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Hindu Girl Threatened with Acid Attack for Learning Garba Faces Love Jihad Allegations

इंदौर में गरबा सीखने जा रही एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की। युवक ने युवती को अपनी पहचान छिपाकर शादी करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरWed, 17 Sep 2025 11:13 AM
मध्यप्रदेश के इंदौर में गरबा सीखने जा रही एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने अपनी गाड़ी पर बैठाकर साथ ले जाने का प्रयास किया। जब युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने शादी न करने पर तेजाब डालने की धमकी दी। युवती ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी और थाने में आरोपी के खिलाफ लव जिहाद और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज करवाया।

लगातार परेशान कर रहा था मुकीम खान

युवती के अनुसार, मुकीम खान नामक युवक लंबे समय से उसका पीछा कर उसे परेशान कर रहा था। वह कई बार रास्ते में रोककर उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन युवती ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर युवती से शादी करना चाहता था। उसने युवती को तेजाब डालने की धमकी दी और कहा, 'इस्लाम कबूल कर और मुझसे शादी कर, वरना तेरे घरवालों को भेड़-बकरी की तरह काट दूंगा।'

अप्रैल में शुरू हुई थी बातचीत

टीआई आरडी कानवा के अनुसार, आरोपी मुकीम खान और युवती की बातचीत इस वर्ष अप्रैल में परीक्षा के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद मुकीम ने युवती को परेशान करना शुरू कर दिया और शादी के लिए दबाव डालने लगा। उसने धमकी दी कि अगर युवती ने उससे शादी नहीं की, तो वह उसके परिवार वालों को भेड़-बकरी की तरह काट देगा। सोमवार को युवती कनकेश्वरी मैदान में गरबा सीखने जा रही थी। सुभाष नगर चौक पर मुकीम स्कूटर लेकर आया और युवती का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, 'मेरे स्कूटर पर बैठ जा। इस्लाम कबूल कर और मुझसे शादी कर, वरना तेजाब डाल दूंगा।' युवती ने शोर मचाया, जिसके बाद उसने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद ली और थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकीम के खिलाफ धमकी, लव जिहाद और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया है।

लव जिहाद के मामले में तीन लाख रुपये देने की बात

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के मोनी बाबा इलाके में दो युवतियों से दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में आरोपी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने लव जिहाद के आरोपियों को तीन लाख रुपये देने की बात कबूल की है। कादरी का अपनी बेटी से आमना-सामना होने पर बेटी ने बताया कि फरारी के दौरान होटल और अन्य खर्चों का भुगतान भी उसने किया था। 29 अगस्त को लव जिहाद के मामले में आत्मसमर्पण कर चुके कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने 14 दिन बाद लव जिहाद के दोनों आरोपियों को तीन लाख रुपये देने की बात स्वीकार की। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने फरारी के दौरान नेपाल से खरीदी गई सिम को इंदौर में सरेंडर करने से पहले रास्ते में फेंक दिया था।

(रिपोर्ट: हेमंत)

