‘खुद को हिंदू कहने वालों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा’, किस पर भड़के मीलॉर्ड? IPS सुसाइड का जिक्र

संक्षेप: उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ती जातिगत हिंसा और भेदभावपूर्ण घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि यदि जातिगत अभिमान को अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो डेढ़ सदी के भीतर "हिंदू कहलाने वाले लोग आपस में लड़ते हुए खत्म हो जाएंगे।" यह टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने दमोह जिले की 11 अक्टूबर की एक घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए की। इस घटना में एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को कथित तौर पर ऊंची जाति के ग्रामीणों ने अपमानित किया और एक व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना कथित तौर पर एक एआई-जनरेटेड मीम शेयर करने के कारण हुई।

“आदिवासी व्यक्ति के सिर पर पेशाब किया” कोर्ट ने इस मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं पर भी सख्त रुख अपनाया और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि घटना के वीडियो में दिखाई देने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा, "यह वही राज्य है जहां एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के सिर पर पेशाब किया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पीड़ित के पैर धोकर उसे सांत्वना दी थी। जातिगत पहचान बढ़ रही है। हर समुदाय बेशर्मी से अपनी जातिगत पहचान का प्रदर्शन करता है, जो पूरे हिंदू समाज के लिए हानिकारक है।"

पीड़ित सबसे कम पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से सबसे गरीब खंडपीठ ने कहा, "प्रत्येक जाति अपनी पहचान को लेकर अति-सचेत हो गई है और इसे प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इससे जातिगत हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अधिकांश मामलों में पीड़ित सबसे कम पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से सबसे गरीब लोग हैं।" कोर्ट ने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना और हरियाणा में एक वरिष्ठ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की आत्महत्या जैसी घटनाएं जातिगत मुद्दों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं।" कोर्ट का इशारा आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की सुसाइड की ओर था। वर्ष 2001 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने सात अक्टूबर को सेक्टर 11 स्थित अपने निजी आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

समाचार पत्रों में "हिंदू" शब्द अपनी पहचान खो रहा कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में "हिंदू" शब्द अपनी पहचान खो रहा है। लोग स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के रूप में पहचानते हैं, प्रत्येक अपनी स्वतंत्र जातिगत पहचान पर जोर देता है। कोर्ट ने चेतावनी दी, "यदि इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया, तो डेढ़ सदी के भीतर हिंदू कहलाने वाले लोग आपस में लड़ते हुए समाप्त हो जाएंगे।"

NSA के तहत कार्रवाई का निर्देश कोर्ट ने सामान्य परिस्थितियों में पुलिस को NSA के तहत कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया होता, क्योंकि यह कार्यकारी विवेक का मामला है। हालांकि, कोर्ट ने कहा, "इस दिशा में देरी और पीड़ित के समुदाय में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए, यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति हिंसक हो सकती है और पुलिस की कार्रवाई अप्रभावी साबित होगी, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है।"