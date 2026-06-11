HC के वकील ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के 4 कारण बताए, SC जाने को राजनीतिक स्टंट कहा
हाई कोर्ट के एक वकील ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को खारिज किए जाने के चार कारण बताए। साथ ही इस मामले को लेकर कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने के कदम को राजनीतिक स्टंट करार दिया। वकील ने यह भी कहा कि कांग्रेस को पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा।
तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील करुणा सागर ने गुरुवार को मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को खारिज किए जाने को सही ठहराया। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट जाने के कदम को राजनीतिक स्टंट करार दिया।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वकील करुणा सागर ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय ठोस कानूनी आधार पर आधारित था। सागर ने कहा कि पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सागर ने बताया कि असल में रिटर्निंग ऑफिसर ने चार आधारों पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया है।
चार आधारों पर नामांकन खारिज किया
नामांकन रद्द करने के कारणों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पहला तो यह अधूरा 'फॉर्म 26' हलफनामा है। दूसरा कारण लंबित कानूनी मामलों की जानकारी नहीं देना है। तीसरा कारण हलफनामे में जरूरी तथ्यों को छिपाना और चौथा कारण जांच-पड़ताल के दौरान कमियों को ठीक न कर पाना।
मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया
वकील सागर ने कांग्रेस पार्टी पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इसे एक राजनीतिक स्टंट बना दिया है। हलफनामा दाखिल करके चुनावी कानूनों का पालन करने के बजाय, उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया है। अब वे 'विक्टिम कार्ड' खेलने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।
सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर भी सवाल
सागर ने कांग्रेस पार्टी की उस कानूनी रणनीति पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत वे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करती है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।
18 जून को होनी है वोटिंग
बता दें कि मंगलवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के चुनावों के लिए नटराजन के नामांकन पत्र को खारिज कर दिए गया। इन चुनावों के लिए वोटिंग 18 जून को होनी है। इसी बीच, कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग
याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैरकानूनी, मनमाने ढंग से और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही की है। याचिका में मामले की शीघ्र सुनवाई करते हुए इस फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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