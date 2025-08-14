heist at retired judge house in Indore caught on cctv son sleeps on बेटा सोता रहा, चोर लोहे की रॉड लेकर तैयार था; रिटायर्ड जज के घर चोरी का CCTV आया सामने, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
बेटा सोता रहा, चोर लोहे की रॉड लेकर तैयार था; रिटायर्ड जज के घर चोरी का CCTV आया सामने

इंदौर में चोरों ने रिटायर्ड जज के घर से 5 लाख की लूट की। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें जज का बेटा सोता दिख रहा है। वहीं एक चोर लोहे की रॉड लेकर खड़ा है, अगर बेटा जग जाता तो चोर उसपर हमला कर देता।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 14 Aug 2025 10:47 AM
इंदौर के पॉश विजय नगर इलाके में रविवार रात करीब 3:30 बजे एक ऐसी चोरी हुई, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। तीन नकाबपोश चोरों ने रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर को निशाना बनाया और महज चार मिनट दस सेकंड में 5 लाख रुपये की नकदी और जेवरात लूट लिए। इस दौरान घर का अलार्म सिस्टम बजता रहा, लेकिन चोरों का हौसला कम न हुआ और परिवार गहरी नींद में डूबा रहा। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जज का बेटा बेड पर सो रहा है और एक चोर लोहे की रॉड तैयार खड़ा है। अगर बेटा जागता तो चोर उस पर हमला कर देता।

जानकारी के अनुसार, चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़ा, घर की खिड़की का लोहे का ग्रिल काटा और अलमारी को बलपूर्वक खोलकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, एक चोर तो जस्टिस गर्ग के बेटे ऋत्विक के पास लोहे की रॉड लेकर खड़ा रहा, जो उस वक्त सो रहा था। यह सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

अलार्म सिस्टम रहा नाकाम

घर में लगा अलार्म सिस्टम जस्टिस गर्ग के बेटे ऋत्विक को जगाने में पूरी तरह फेल रहा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक चोर शांति से रॉड लिए खड़ा है, जबकि दूसरा कमरे में लूटपाट में व्यस्त है। ऋत्विक की पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे और उन्हें भनक तक नहीं लगी। क्या ऋत्विक सचमुच सो रहे थे या चोरों के डर से सोने का नाटक कर रहे थे? यह सवाल अभी अनसुलझा है।

विजय नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों का पता लगाने की कोशिश जारी है। घर के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी चोरों को रोकने में नाकाम रहा, जिसने इस घटना को और रहस्यमयी बना दिया।

