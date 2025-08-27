Heavy rain is expected in MP, light drizzle will occur in many areas today एमपी में 28 अगस्त से तेज बारिश के आसार, आज कई इलाकों में हो सकती हल्की बूंदाबांदी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Heavy rain is expected in MP, light drizzle will occur in many areas today

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 12:32 PM
मध्य प्रदेश में बुधवार को हल्की-फुल्की बारिश होने का आसार जताया गया है। राज्य के किसी भी हिस्से में तेज बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के मुताबिक 28 अगस्त से राज्य में नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते एक बार फिर तेज बारिश हो सकती है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। इस वजह से मंगलवार को कई जिलों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बुधवार को ये ट्रफ राज्य से दूर होगा, तो बारिश नहीं देखने को मिलेगी। जबकि, 28 अगस्त से सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके चलते एक बार फिर तेज बारिश के आसार बन सकते हैं।

28 अगस्त के लिए खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग द्वारा कल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते दिनों इंदौर संभाग के अधिकांश हिस्सों में, भोपाल और उज्जैन के अनेक जगहों पर बारिश देखने को मिली। वहीं नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश देखने को मिली।

पांच सबसे कम तापमान वाले शहरों में खरगौन, नरसिंहपुर, खंडवा, अमरकंटक और राजगढ़ हैं। जबकि, पृथ्वीपुर, मंडला, खजुराहो, ग्वालियर और दतिया में तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान वाले इलाकों में 18-21 डिग्री तक तापमान रहा, वहीं सबसे ज्यादा वाले इलाकों में अधिकतम तापमान 333.7 डिग्री दर्ज किया गया है।

Madhya Pradesh Bhopal News Rain अन्य..
