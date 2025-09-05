heavy rain disturb normal life in madhya pradesh many incidents took place MP में बारिश का तांडव, कालीसिंध नदी में BJP नेता का बेटा लापता; इटारसी में दादा-पोते की लाश मिली, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
heavy rain disturb normal life in madhya pradesh many incidents took place

मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। मौसम विभाग आने वाले दो दिनों में तेज बारिश का अलर्ट बता रहा है। नदी-नालों में बाढ़ के हालातों को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनFri, 5 Sep 2025 04:46 PM
मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर प्रदेश के कई डैम के गेट खोले जा रहे हैं। मौसम विभाग आने वाले दो दिनों में तेज बारिश का अलर्ट बता रहा है। नदी-नालों में बाढ़ के हालातों को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। पुल और पुलिया पर पुलिस तैनात की गई है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं। राजगढ़, नीमच, उज्जैन और इटारसी से कई घटनाएं सामने आई हैं।

उज्जैन में कई इलाके जलमग्न, बागेड़ी नदी में कार बही

उज्जैन जिले के में तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं। पानी ज्यादा होने के कारण छोटी पुलिया, रपटे सहित कई जगह रास्ते बंद हैं। इसके बाद भी कुछ लोग जान की बाजी लगाकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। जिले के नागदा खाचरोद के बागेड़ी नदी की पुलिया पार करते हुए खाचरोद के समीप ग्राम नंदयासी में कार बह गई। बताया जा रहा है कि पुलिया पर पानी होने पर ग्रामीणों के कार चालक को मना किया लेकिन वह नहीं माना। चालक ने पुलिया पार करने प्रयास किया। इस दौरान कार बागेड़ी नदी में बह गई। कार सवार को ग्रामीणों ने बमुश्किल बचाया।

कालीसिंध नदी में गिरी कार, भाजपा नेता का बेटा लापता

राजगढ़ जिले के सारंगपुर में आगरा-मुंबई बायपास और आगर-उज्जैन रोड को जोड़ने वाले कालीसिंध नदी के पुल से शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे के करीब एक कार नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि उसमे सारंगपुर जनपद पंचायत सदस्य और भाजपा नेता महेश सोनी का 26 साल का बेटा विशाल सोनी सवार था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा और एएसआई आनंदीलाल भिलाला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से कार को किनारे तक लाया गया। फिर क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। विशाल सोनी कार से लापता था। रेस्क्यू टीमें उसकी तलाश कर रही हैं।

गुंजाली नदी के पुल पर स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी बही

नीमच जिले के रतनगढ़ से करीब 9 किलोमीटर दूर सांडा माताजी के पास गुरुवार देर शाम गुंजाली नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया था। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की गाड़ी पानी के बीच फंस गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग रतनगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. राजेश मीणा, डॉ. मोहन मुजाल्दे और उनका ड्राइवर बोलेरो से नदी पार कर रहे थे। गाड़ी तेज बहाव में फंसकर बहने लगी और इसके बाद खजूर के पेड़ से टकराकर रुक गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और गाड़ी में सवार तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में बोलेरो को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया।

सुखतवा नदी में दादा-पोते की लाश मिली

इटारसी की सुखतवा नदी में डूबे दादा-पोते के शव शुक्रवार दोपहर मिले हैं। 58 साल के हरिप्रसाद राठौर और 6 साल का उनका पोता हर्ष गुरुवार दोपहर को नदी में नहाने गए थे। देर तक घर नहीं लौटे तो परिवार ने तलाश शुरू की। नदी किनारे उनके कपड़े, गमछा और चप्पल मिले। इसके बाद पानी में उनकी तलाश शुरू की गई।

आगर-सारंगपुर मार्ग को जोड़ने वाला पुल बहा

आगर मालवा में गुरुवार देर रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। आगर-सारंगपुर मार्ग को जोड़ने वाला पुल बह गया है। इससे सुल्तानपुरा गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। गांव के करीब 800 निवासियों का आवागमन प्रभावित हुआ है। ग्रामीण उदय सिंह गुर्जर ने बताया कि यह पुल 2010 में बना था। गुरुवार-शुक्रवार की रात तेज पानी के दबाव में पुल बह गया। उधर, आगर जिले की सीमा पर स्थित कुंडालिया बांध लगातार बारिश के कारण लबालब भर गया है। बांध प्रबंधन ने इस मानसून सीजन में शुक्रवार को पहली बार बांध के 8 गेट खोले। गेट खोलने से नदी में तेज बहाव देखने को मिला।

