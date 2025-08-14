Heavy rain alert in Madhya Pradesh till August 17, Orange-Yellow warning in these districts मध्य प्रदेश में 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में ऑरेंज-येलो चेतावनी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश में 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में ऑरेंज-येलो चेतावनी

Madhya Pradesh Weather: इसके साथ ही 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य के मालवा-निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन में सूखा खत्म होने वाला है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपालThu, 14 Aug 2025 12:55 PM
Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश में आने वाले तीन दिन में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 17 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य के मालवा-निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन में सूखा खत्म होने वाला है।

इन जिलों में जारी हुआ ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरद और नरसिंहपुर जिलों में अति भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में अति भारी वर्षा की बात सामने आई है। यहां भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन, सिहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट जिलों में येलो अलर्ट के साथ भारी वर्षा और वज्रपात का अनुमान लगाया गया है।

कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखे का दौर

बीते दिनों की बात करें तो राज्य के गुना, निवाड़ी, मंडला और टीकमगढ़ में 45 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। एक तरफ राज्य के कई इलाकों में 45 इंच बारिश हुई है, तो वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जहां बारिश की कमी देखी गई है। इस तरह राज्य में बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन और खंडवा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है।

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिनों उमरिया और कटनी जिले में अति भारी बारिश देखी गई। वहीं सागर और सीहोर में तो झोंकेदार हवाएं चलीं। इनकी स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। डिंडोरी का हाल, उमरिया और कटनी से भी बेहाल रहा। यहां भारी बारिश देखने को मिली।

