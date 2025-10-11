Hindustan Hindi News
MP में करवा चौथ पर पत्नी से मिले धोखे से टूट गया पति, उठाया आत्मघाती कदम; पुलिस ने बताई पूरी बात

करवा चौथ की रात जब मोहल्ले की महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए चंद्रमा को निहार रही थीं, तब धर्मेंद्र ने अपने घर में फांसी लगाकर अपना जीवन खत्म कर लिया।

Sourabh Jain वार्ता, सीहोर, मध्य प्रदेशSat, 11 Oct 2025 06:07 PM
मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल के करीब स्थित सीहोर जिले से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां जिला मुख्यालय स्थित अन्नपूर्णा कॉलोनी में करवा चौथ की रात एक दर्दनाक घटना घटित हुई, इस दौरान प्रेम और आस्था के पर्व पर धोखे और बिछड़ने की कहानी देखने को मिली, जिससे एक हंसता-खेलता परिवार को तबाह हो गया। पुलिस ने बताया कि यहां रहने वाले 34 वर्षीय धर्मेंद्र कुशवाहा पिता रामचंद्र कुशवाह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र ने यह आत्मघाती कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसकी पत्नी रानी कुशवाहा करवा चौथ की रात अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई और इस दौरान वह अपने दो छोटे बच्चों को भी साथ ले गई। पत्नी और बच्चों के अचानक चले जाने से धर्मेंद्र पूरी तरह टूट गया और उसने खुदकुशी कर ली।

पुलिस ने बताया कि पत्नी के घर से जाने के बाद धर्मेंद्र ने मंडी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से उसका मनोबल और ज्यादा टूट गया। इस बीच करवा चौथ की रात जब मोहल्ले की महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए चंद्रमा का इंतजार कर रही थीं, तब धर्मेंद्र ने अपने घर में फांसी लगाकर अपना जीवन खत्म कर लिया।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी सुनील मेहर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र अपने बच्चों से बेहद प्रेम करता था और पत्नी के बच्चों को साथ ले जाने के बाद से ही वह गहरे अवसाद में था। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में किसी के भी खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की है।

