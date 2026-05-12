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MP में धार भोजशाला विवाद मामले में हाई कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, अब सबको फैसले का इंतजार

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, धार, मध्य प्रदेश
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सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तकनीकी रिपोर्ट, पुरातात्विक अवशेषों और सर्वे की वीडियोग्राफी का गहन अध्ययन किया। लंबे समय तक चली बहस और विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

MP में धार भोजशाला विवाद मामले में हाई कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, अब सबको फैसले का इंतजार

मध्य प्रदेश के धार स्थित बहुचर्चित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में इंदौर हाई कोर्ट में पिछले कई सप्ताह से चल रही लगातार सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। इस दौरान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामले के सभी पक्षों हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जैन पक्ष और ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अब इस संवेदनशील और ऐतिहासिक मामले में अदालत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर पूरे प्रदेश सहित देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।

इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ASI द्वारा कराए गए वैज्ञानिक सर्वे, वीडियोग्राफी, तकनीकी रिपोर्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण किया। ASI ने कोर्ट के समक्ष करीब दो हजार से अधिक पन्नों की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट पेश की, जिसमें भोजशाला परिसर से जुड़े कई ऐतिहासिक और संरचनात्मक तथ्यों का उल्लेख किया गया।

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ASI ने 98 दिन तक किया था वैज्ञानिक सर्वे

मामले में ASI द्वारा लगभग 98 दिनों तक वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान परिसर की मैपिंग, संरचनात्मक अध्ययन, वीडियोग्राफी और पुरातात्विक अवशेषों की जांच की गई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ASI की रिपोर्ट और सर्वे प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि सर्वे प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और रिपोर्ट में कई तथ्यों को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने ASI से विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा।

हिंदू पक्ष ने भोजशाला को बताया सरस्वती मंदिर

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि भोजशाला मूल रूप से मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर है और यहां लंबे समय से हिंदू पक्ष पूजा-अर्चना की मांग करता रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कई ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिमाओं के अवशेष, स्तंभों की संरचना और पुरातात्विक प्रमाण पेश करते हुए अपने दावे को मजबूत बताया।

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मुस्लिम पक्ष ने किया मस्जिद होने का दावा

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इसे कमाल मौला मस्जिद परिसर बताते हुए अपनी धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह स्थल वर्षों से मस्जिद के रूप में उपयोग में रहा है और ASI रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।

जैन पक्ष ने बताया भोजशाला से अपना कनेक्शन

इस विवाद में जैन समाज ने भी अपना पक्ष रखते हुए भोजशाला परिसर की जमीन पर अधिकार होने का दावा किया। जैन समाज की ओर से कहा गया कि परिसर का इतिहास जैन परंपराओं से भी जुड़ा रहा है और इस पहलू को भी अदालत के समक्ष रखा गया। साथ ही जैन समाज ने उस मूर्ति को भी अपना बताया जिसके देवी सरस्वती की होने का दावा करते हुए लंदन में होना बताया जा रहा है। जैन पक्ष ने बताया कि वह जैन देवी अंबिका की मूर्ति है, और इसके बारे में उसने ब्रिटिश म्यूजियम से प्राप्त पत्र का हवाला दिया।

ये भी पढ़ें:भोजशाला पर जैन समाज ने भी ठोंका दावा, ASI पर लगाया रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तकनीकी रिपोर्ट, पुरातात्विक अवशेषों और सर्वे की वीडियोग्राफी का गहन अध्ययन किया। लंबे समय तक चली बहस और विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

रिपोर्ट- हेमंत

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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