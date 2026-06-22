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योग दिवस कार्यक्रम के बाद इंदौर के स्कूल में 100+ बच्चों की तबीयत बिगड़ी, फूड प्वाइजनिंग की जांच शुरू

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के बाद 100 से अधिक बच्चों के बीमार होने की सूचना सामने आई है। बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, मतली और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लक्षण दिखाई देने के बाद अभिभावकों में चिंता और नाराजगी का माहौल है।

योग दिवस कार्यक्रम के बाद इंदौर के स्कूल में 100+ बच्चों की तबीयत बिगड़ी, फूड प्वाइजनिंग की जांच शुरू

इंदौर शहर के शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल में फूड प्वाइजनिंग की आशंका से हड़कंप मच गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के बाद 100 से अधिक बच्चों के बीमार होने की सूचना सामने आई है। बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, मतली और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लक्षण दिखाई देने के बाद अभिभावकों में चिंता और नाराजगी का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को स्कूल परिसर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान स्कूल मेस की ओर से बच्चों को भोजन परोसा गया। भोजन करने के कुछ समय बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रारंभिक तौर पर करीब 35 बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन बाद में बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई।

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स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अब तक 100 से अधिक बच्चों के अस्वस्थ होने की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। मामले को लेकर स्कूल परिसर के बाहर भी नाराजगी का माहौल देखने को मिला।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जिला शिक्षा अधिकारी और खाद्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची तथा मेस और भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को परोसे गए भोजन के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं।

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खाद्य विभाग के अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि भोजन के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चों की तबीयत खराब होने के पीछे भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी जिम्मेदार थी या कोई अन्य कारण।

वहीं स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर रिचा तिवारी ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और अभिभावकों के संपर्क में रहकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकांश बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल कई बच्चों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, जबकि अभिभावकों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रिपोर्ट - हेमंत

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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