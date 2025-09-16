head constable beaten to death by husband in sidhi madhya pradesh MP: हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में होती थी लेट तो शक करता था पति, पीट-पीटकर मार डाला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP: हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में होती थी लेट तो शक करता था पति, पीट-पीटकर मार डाला

सीधी में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के शक में कमर्जी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। 

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, सीधीTue, 16 Sep 2025 10:48 AM
सीधी में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के शक में कमर्जी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल की उसके पति ने बेरहमी से पीटते हुए हत्या कर दी। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतका की बेटी ने अपने पिता के लिए फांसी की मांग करते हुए कहा, 'वह भी मम्मी की तरह तड़प कर मरें।'

यह पूरी घटना सोमवार की रात की है, जहां सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन कॉलोनी के जी 7 ब्लॉक में वीरेंद्र साकेत ने अपनी पत्नी सविता साकेत की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हेड कांस्टेबल सविता पर उसका पति शक करता था। 40 साल की सविता साकेत कमर्जी थाना में तैनात थीं। पति जलसंसाधन विभाग में ड्राइवर था। महिला के दो बच्चे हैं, 22 साल का बेटा और 20 साल की बेटी। बेटा इंदौर में पढ़ाई करता है और बेटी घटना के समय अपने ननिहाल में थी।

घटना को लेकर बेटी आंचल ने बताया कि मम्मी पापा का विवाद बीते 4 सालों से चल रहा था। उसने कहा, 'उनके बीच मनमुटाव रहता था लेकिन मारपीट नहीं होती थी। मैं उस दिन घर पर नहीं थी। मैं होती तो शायद यह घटना ना होती। पापा मम्मी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करते थे। मम्मी पुलिस में हैं और ड्यूटी करती थीं। कभी कभार देर रात होने पर शक करते थे और झगड़ा करते थे।'

बेटी आंचल ने कहा कि पापा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे मेरी मम्मी तड़प-तड़प के मरी हैं, इस तरह उसको भी तड़प तड़प के मरना देखना चाहती हूं। घटना के बाद मौके पर सीधी पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली पुलिस पहुंची, और जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी घटना के तुरंत बाद फरार हो गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Madhya Pradesh News
