सीएम हेल्पलाइन जांच के बहाने महिला से दुष्कर्म का आरोप, हेड कांस्टेबल गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?
महिला ने सीएम हेल्पलाइन पर मदद मांगी थी मगर आरोप है कि जिस पुलिसकर्मी को जांच सौंपी गई उसी ने कथित तौर पर दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है।
चंदननगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अंचल तिवारी को एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मी सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की जांच के बहाने महिला के संपर्क में आया और बाद में धमकी देकर उसका लगातार यौन शोषण करता रहा। शिकायत पुलिस आयुक्त तक पहुंचने के बाद कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, सिरपुर क्षेत्र निवासी 43 वर्षीय महिला ने एक अन्य मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच की जिम्मेदारी प्रधान आरक्षक अंचल तिवारी को सौंपी गई थी। आरोप है कि जांच के दौरान आरोपी महिला के घर आने-जाने लगा और उसके साथ विश्वास का संबंध बनाकर बाद में कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया।
शराब के नशी में घर पहुंचा था?
महिला का आरोप है कि दिसंबर 2024 में पति की अनुपस्थिति के दौरान आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसने कथित रूप से महिला के फोटो और वीडियो भी बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसकी बच्ची और पति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था, जिसके कारण वह लंबे समय तक शिकायत नहीं कर सकी।
महिला ने पति को बताया और फिर…
कुछ दिन पहले महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई और दोनों सीधे पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह से मिले। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जोन-4 के डीसीपी सुनील मेहता ने आरोपी प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
कोर्ट में पेश किया जा चुका आरोपी
रविवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट -हेमंत
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