'इनकी रेबीज जांच हो...' बाबा बागेश्वर द्वारा भगवान कृष्ण के मजाक उड़ाने पर पूर्व CM भूपेश बघेल
अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए एक्स ट्वीट में लिखा है- कोई तो केमिकल लोचा है। इनकी रेबीज वगैरह की जांच करवाना ठीक रहेगा। हालांकि भगवान कृष्ण का मजाक बनाने वाला मामला तूल पकड़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री द्वारा सफाई देते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग ली गई है।
बाबा बागेश्वर द्वारा भगवान श्री कृ्ष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला गहराता जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए एक्स ट्वीट में लिखा है- "कोई तो केमिकल लोचा है। इनकी रेबीज वगैरह की जांच करवाना ठीक रहेगा।" हालांकि भगवान कृष्ण का मजाक बनाने वाला मामला तूल पकड़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री द्वारा सफाई देते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग ली गई है, लेकिन मामला अभी शांत होता नहीं दिख रहा है।
इनकी रेबीज जांच हो…
भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर द्वारा मजाक उड़ाने वाली वीडियो शेयर करते हुए एक्स ट्वीट में लिखा गया- "कोई तो 'केमिकल लोचा' है। इनकी रेबीज़ वगैरह की जांच करवाना ठीक होगा। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण में फ़र्क! अयोध्या और वृंदावन में फ़र्क! हिंदू-हिंदू करते करते अब यह ढोंगी बाबा हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाने लगा।" भूपेश बघेल ने जोर देते हुए पूछा- “कहां हो हिंदू धर्म के कायर ठेकेदारों? भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं?”
भगवान कृष्ण को कहा था टेढ़ा
आपको बताते चलें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथा सुनाते समय भगवान राम की तुलना कृष्ण से की थी। इस दौरान जिन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस और विरोध शुरू हो गया था बाबा बागेश्वर ने भगवान कृष्ण का मजाक बनाते हुए तीन जगह से टेढ़ा बताया था। धाम वृन्दावन को भी टेढ़ा बता दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है। दामोदर यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान देते हुए सनातनियों और यादव समाज से उनकी कथाओं का बहिष्कार करने की अपील की है।
हाथ जोड़कर मांगी माफी
हालांकि मामला गरमाने पर बाबा बागेश्वर ने अपने कहे पर माफी मांगी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा ‘भईया हम कृष्ण विरोधी नहीं हैं हमारे ठाकुर जी हम खुद कृष्ण जन्म भूमि के लिए बार-बार आवाज उठाते हैं। हमारे नाम में भी तो उनका नाम लगा हुआ है। उनके कारण ही तो हमारा जीवन है। फिर भी किसी के मन में हमारी बात से इस व्याख्या और भाव से किसी के मन में कोई बात आई या किसी को ठेस पहुंचा हम विनयी भाव से बहुत क्षमा प्रार्थी हैं।’
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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