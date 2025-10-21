वो वहां अकेला है; भाई की मौत नहीं कर पाया बर्दाश्त, शख्स ने मारी खुद को गोली

संक्षेप: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फोर लाइन पर बने एक निजी हॉटल में 25 साल के शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फोर लाइन पर बने एक निजी हॉटल में 25 साल के शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड से पहले दो वीडियो बनाए जो अब सोशल मिडिया पर वायरल हैं। मृतक अपने भाई की मौत से बेहद दुःखी था और इसी के चलते उसने यह घातक कदम उठाया। भाई की मौत सड़क हादसे में हुई थी। जानकारी के मुताबिक राजेश अपने भाई(बुआ के बेटे )की मौत का सदमा बर्दास्त नही कर सका और आत्महत्या कर ली। इससे पहले बनाए गए वीडियो में उसने कहा, हम फिर एक एक साथ जन्म लेंगे और लोग समझ जाएंगे की हम लोग आ गए हैं।

वीडियो में पेड़ पहाड़ और नदी का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे एक पेड़ दूसरे पेड़ के बिना, एक नदी दूसरी नदी के बिना नही रह सकती वैसे ही मैं भी उसके बिना नही रह सकता हूं। वो वहां अकेला है मुझे उसकी याद आ रही है। कुछ देर बाद उसने एक और वीडियो बनाया जिसमे उसने कहा की मेरे किसी भी अन्य दोस्त और रिश्तेदारों को परेशान न किया जाए मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं |

युवक राजेश रामगढ़ में अपनी बुआ के यहां आया हुआ था और अपने किसी दोस्त के साथ फोर लाइन पर बने HM हॉटल में गया था। वहां उसने कैश काउंटर के पास बने लॉन में खुद के सिर में गोली मार ली जिससे उसकी मौक़े पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर हॉटल का स्टॉफ और अन्य लोग पहुंचे तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकरी परिजनों को दे दी |

वहीं छतरपुर पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है साथ ही यह जानने का प्रयास भी कर रही है की उसके पास जिस हथियार से उसने खुद को गोली मारी वह उसे कहा से और किसने दिया |