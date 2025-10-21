Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़He is alone there unable to bear the death of his brother man shot himself
वो वहां अकेला है; भाई की मौत नहीं कर पाया बर्दाश्त, शख्स ने मारी खुद को गोली

वो वहां अकेला है; भाई की मौत नहीं कर पाया बर्दाश्त, शख्स ने मारी खुद को गोली

संक्षेप: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फोर लाइन पर बने एक निजी हॉटल में 25 साल के शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

Tue, 21 Oct 2025 04:40 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फोर लाइन पर बने एक निजी हॉटल में 25 साल के शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड से पहले दो वीडियो बनाए जो अब सोशल मिडिया पर वायरल हैं। मृतक अपने भाई की मौत से बेहद दुःखी था और इसी के चलते उसने यह घातक कदम उठाया। भाई की मौत सड़क हादसे में हुई थी। जानकारी के मुताबिक राजेश अपने भाई(बुआ के बेटे )की मौत का सदमा बर्दास्त नही कर सका और आत्महत्या कर ली। इससे पहले बनाए गए वीडियो में उसने कहा, हम फिर एक एक साथ जन्म लेंगे और लोग समझ जाएंगे की हम लोग आ गए हैं।

वीडियो में पेड़ पहाड़ और नदी का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे एक पेड़ दूसरे पेड़ के बिना, एक नदी दूसरी नदी के बिना नही रह सकती वैसे ही मैं भी उसके बिना नही रह सकता हूं। वो वहां अकेला है मुझे उसकी याद आ रही है। कुछ देर बाद उसने एक और वीडियो बनाया जिसमे उसने कहा की मेरे किसी भी अन्य दोस्त और रिश्तेदारों को परेशान न किया जाए मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं |

युवक राजेश रामगढ़ में अपनी बुआ के यहां आया हुआ था और अपने किसी दोस्त के साथ फोर लाइन पर बने HM हॉटल में गया था। वहां उसने कैश काउंटर के पास बने लॉन में खुद के सिर में गोली मार ली जिससे उसकी मौक़े पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर हॉटल का स्टॉफ और अन्य लोग पहुंचे तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी। मौक़े पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज गोली की आवाज सुनकर हॉटल का स्टॉफ और अन्य लोग पहुंचे तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकरी परिजनों को दे दी |

वहीं छतरपुर पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है साथ ही यह जानने का प्रयास भी कर रही है की उसके पास जिस हथियार से उसने खुद को गोली मारी वह उसे कहा से और किसने दिया |

रिपोर्ट- जय प्रकाश

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|