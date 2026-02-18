वो घर से निकला है, लौटना नहीं चाहिए; महिला ने प्रेमी को बोल पति को रास्ते से हटवाया; MP में बड़े कांड का खुलासा
डेडबॉडी मिलने के दो दिन बाद जब मृतक की पहचान हुई तो पुलिस परिजनों के बयान, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से एक ऐसे रिश्ते तक पहुंच गई, जिसने इस अंधे कत्ल के पूरे मामले को खोलकर रख दिया।
मध्य प्रदेश के दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र में सिंध नदी पुल के नीचे झाड़ियों में मिले अज्ञात युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने 10 दिन की माथापच्ची के बाद सुलझा लिया है। खुलासा भी ऐसा हुआ, कि जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया है। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते सोच-समझकर साजिश रचते हुए की गई हत्या थी और जिसकी मास्टरमाइंड खुद मृतक की पत्नी निकली। आरोपी महिला ने पति के घर से निकलने की जानकारी अपने प्रेमी और रिश्ते में लगने वाले देवर को देते हुए कहा था कि 'वह घर से निकला है, लौटकर नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है'।
दरअसल 6 फरवरी को गोराघाट थाना क्षेत्र में हाईवे पर सिंध नदी पुल के नीचे झाड़ियों में करीब 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव की हालत देख पुलिस को शुरू से ही हत्या की आशंका थी। पीएम रिपोर्ट ने इस आशंका पर मुहर लगा दी। मौत गला दबाने से हुई थी। पहचान न होने के कारण मामला अंधे कत्ल जैसा बन गया था। हालांकि नियम प्रक्रिया के तहत पुलिस ने शव को दफना दिया था। लेकिन दो दिन बाद जब मृतक के परिजन उसे तलाशते हुए दतिया पहुंचे तो मृतक की पहचान हंसराज वर्मा पुत्र रामसिंह वर्मा निवासी झांसी के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से दफनाए गए शव को बाहर निकलवाते हुए उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया।
पहचान होते ही जांच ने पकड़ी रफ्तार
मृतक की पहचान होते ही पुलिस परिजनों के बयान, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से एक ऐसे रिश्ते तक पहुंच गई, जिसने इस अंधे कत्ल के पूरे मामले को खोलकर रख दिया। जांच में सामने आया कि मृतक हंसराज की पत्नी बबीता वर्मा और उसके ताऊ के बेटे हेमंत आर्य के बीच लंबे समय से फोन पर बातचीत हो रही थी। बातचीत धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। हंसराज पुराने ऑयल का कारोबार करता था। पैसों का लेनदेन पत्नी के फोनपे खाते से होता था। इसी बहाने बबीता और हेमंत के बीच बातचीत शुरू हुई, जो जल्द ही नजदीकियों में बदल गई।
पत्नी ने प्रेमी को फोन करके दिया आदेश
पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वारदात वाले दिन हंसराज ग्वालियर जाने के लिए निकला था। उसी दिन बबीता ने अपने प्रेमी हेमंत को फोन करके कहा कि 'वह ग्वालियर के लिए घर से निकला है और लौटकर नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है'। यहीं से हत्या की साजिश पक्की हो गई।
इसके बाद हेमंत ने अपने साथी अनिल खटीक को साजिश में शामिल किया और जाकर हंसराज से मिले। रास्ते से हटाने से पहले हेमंत और अनिल ने हंसराज को जमकर शराब पिलाई, फिर जब वह नशे में धुत हो गया तो उसे बाइक से झांसी छोड़ने का झांसा देकर अपने साथ ले लिया। आरोपियों ने रास्ते में डबरा और गोराघाट पुल के पास उसे फिर से शराब पिलाई। गोराघाट थाना क्षेत्र में पुल पार करते ही तीनों सड़क किनारे लगी झाड़ियों के पास रुके और आरोपियों ने यहीं पर मफलर से गला दबाकर हंसराज की हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया।
पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो हत्या से पहले और बाद में बबीता और हेमंत के बीच लगातार बातचीत के सबूत मिले। रेलवे टिकट, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए। आखिरकार 17 फरवरी को पुलिस ने तीनों आरोपियों ग्वालियर निवासी हेमंत आर्य (33) और अनिल खटीक (35) के साथ ही मृतक की पत्नी बबीता वर्मा (32) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मफलर, शराब की बोतलें, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
पुलिस के अनुसार बबीता ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी को करीब 16 साल हो चुके थे और उसके दो बच्चे हैं। उसने आरोप लगाया कि हंसराज शराब का आदी था और अक्सर मारपीट करता था। लेकिन इसी बयान के बीच उसका प्रेम प्रसंग और हत्या की साजिश भी उजागर हो गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।