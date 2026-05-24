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क्या आपने घड़ियालों को अंडों से निकलते देखा है? देखिए नन्हे शावकों का अद्भुत VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चंबल
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Gharial Hatchlings: मगरमच्छे जैसा दिखने वाले इस खूंखार जानवर के बच्चों को अंडों से निकलते नहीं देखा, तो आज देखिए। साथ ही साथ जानिए, आखिर कहां 70 से ज्यादा अंडों से घड़ियाल के नन्हें शावकों ने जन्म लिया है।

क्या आपने घड़ियालों को अंडों से निकलते देखा है? देखिए नन्हे शावकों का अद्भुत VIDEO

Gharial Hatchlings: क्या कभी आपने घड़ियाल के बच्चों को अंडों से निकलते देखा है? जी हां, वही घड़ियाल जिसकी लंबी थूथन में सैकड़ों नुकीले दांत होते हैं, जो अपने शिकार को चीर-फाड़कर तहस-नहस कर देता है। मगरमच्छे जैसा दिखने वाले इस खूंखार जानवर के बच्चों को अंडों से निकलते नहीं देखा, तो आज देखिए। साथ ही साथ जानिए, आखिर कहां 70 से ज्यादा अंडों से घड़ियाल के नन्हें शावकों ने जन्म लिया है।

चम्बल में 70 अंड़ों से निकले घड़ियाल के बच्चे

हम बात कर रहे हैं, चम्बल अभ्यारण के देवरी घड़ियाल हैचरी केंद्र की। यहां 200 अंडों में से 70 अंडों से घड़ियालों के नन्हे शावकों ने जन्म लिया है। हालांकि, इन अंडों से शावक अनुमानित समय से पहले ही बाहर आ गए हैं, जिन्हें हाल ही में इसी मई महीने में कलेक्ट कर सेंचुरी लाया गया था।वन विभाग के अनुसार, फिलहाल सभी 70 शावक पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द ही बाकी बचे अन्य अंडों से भी शावकों के जन्म लेने की उम्मीद है।

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करीब 200 अंडों को एकट्ठा किया गया था

चंबल अभ्यारण देवरी घड़ियाल सेंचुरी के हैचिंग सेंटर में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी वन विभाग द्वारा अंडे एकट्ठा किए गए थे। वन विभाग की टीम ने चंबल नदी के बरौली घाट और 'बाबू सिंह का घेर' घाट से 100-100 (कुल 200) अंडे एकट्ठा कर इसी मई महीने में हैचिंग के लिए देवरी के हैचरी केंद्र में सुरक्षित रखे थे। सुबह और देर रात इनमें से कुल 70 अंडों से घड़ियाल के शावकों ने सफलतापूर्वक जन्म लिया।

बरौली घाट के अंडों से बच्चे पहले बाहर आते हैं

घड़ियाल एवं जलीय जीव विशेषज्ञ और वनपाल ज्योति दंडोतिया ने बताया कि शासन के नियमों के अनुसार संरक्षण के लिए हर साल 200 अंडे एकट्ठा किए जाते हैं। बरौली घाट से लाए गए अंडों से समय से पहले ही हैचिंग हो गई और शाम तक कुल 70 नन्हे शावकों ने जन्म ले लिया। उन्होंने बताया कि बरौली घाट चंबल नदी के ऊपरी तरफ अपस्ट्रीम स्थित है, इसलिए हमेशा इसी घाट के अंडों से बच्चे सबसे पहले बाहर आते हैं।

अंडों को एकट्ठा करने के बाद क्या होता है

विशेषज्ञों के अनुसार चंबल नदी के घाटों से अंडों को कलेक्ट करते समय उस स्थान का प्राकृतिक तापमान मापा जाता है। इसके बाद, अंडों को देवरी केंद्र पर बनी कृत्रिम हैचरी में बिल्कुल उसी तापमान पर रखा जाता है, ताकि उन्हें नदी जैसा ही प्राकृतिक माहौल मिल सके। आमतौर पर अंडों के सुरक्षित विकास के लिए हैचरी का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन किया जाता है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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