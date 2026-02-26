Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बाघों के लिए 'डेथ जोन' बना देश का यह अभयारण्य? ढाई महीने में आठ टाइगरों की मौत ने चौंकाया

Feb 26, 2026 03:52 pm ISTभाषा
share Share
Follow Us on

याचिका में राज्य में बाघों के शिकार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने, विशेषज्ञों की सिफारिशों को तुरंत लागू करने और संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित करने के निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है।

बाघों के लिए 'डेथ जोन' बना देश का यह अभयारण्य? ढाई महीने में आठ टाइगरों की मौत ने चौंकाया

मध्यप्रदेश का बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए 'डेथ जोन' बनता जा रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांधवगढ़ अभयारण्य में साल 2025 के अंत और 2026 के शुरुआती कुल ढाई महीने की अवधि की दौरान आठ बाघों की मौत हुई है। इनमें से चार बाघों की मौत करंट लगने से हुई है। बांधवगढ़ के क्षेत्र निदेशक द्वारा प्रस्तुत इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाघ अभयारण्य के भीतर चार बाघों की मौत हुई है जबकि इतने ही बाघों ने 'सामान्य वन क्षेत्र' में अपनी जान गंवाई है।

74 दिनों में गई 8 बाघों की जान

रिपोर्ट के अनुसार, बांधवगढ़ अभयारण्य में पिछले साल 21 नवंबर से इस साल 2 फरवरी के बीच आठ बाघों की मौत हुई है। रिपोर्ट में मौत की वजह बताते हुए कहा गया कि अभयारण्य के भीतर हुई सभी चार बाघों की मौत का कारण प्राकृतिक था, जबकि सामान्य वन क्षेत्र में जिन चार बाघों की मौत हुई, वह बिजली का करंट लगने से मारे गए। यह रिपोर्ट उस याचिका के जवाब में दाखिल की गई, जिसमें मध्यप्रदेश के जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघों की मौत होने का दावा किया गया है।

25 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई

यह रिपोर्ट बुधवार को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में सौंपी गई। इसमें कहा गया कि अभयारण्य के अंदर आपसी संघर्ष के कारण दो बाघों की मौत हो गई जबकि एक की मौत कुएं में डूबने से हुई और एक ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। वहीं रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अभयारण्य से प्राप्त रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए निर्धारित की।

करंट लगने से हुई 4 बाघों की मौत

रिपोर्ट में बिजली का करंट लगने से वन क्षेत्र के अंदर चार बाघों की मौत होना बताया गया है। साथ ही वन क्षेत्र के कोर और बफर जोन के अंदर बिजली लाइनों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली के तारों को सुव्यवस्थित करने और अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण मानकों का पालन करने के लिए समय-समय पर बिजली विभाग को पत्र भेजे गए हैं। इस रिपोर्ट में अभयारण्य में होने वाली गश्त के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा सरकार ने मुख्य याचिका पर जवाब भी दाखिल किया।

पिछले साल राज्य में गई 45 बाघों की जान: याचिकाकर्ता

भोपाल के वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने यह याचिका दायर की है। याचिका में 'टाइगर स्टेट' मध्यप्रदेश में बाघों का जीवन असुरक्षित होने का दावा करते हुए कहा गया है कि सिर्फ साल 2025 में ही राज्य में सबसे ज्यादा 54 बाघों की मौत हुई है। याचिका में उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरुआत के बाद से एक साल में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है और इनमें से 57 प्रतिशत की मौत का कारण अप्राकृतिक है।

हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लिया

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग से तथा NTCA से जवाब तलब किया था। याचिका में राज्य में बाघों के शिकार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने, विशेषज्ञों की सिफारिशों को तुरंत लागू करने और संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित करने के निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है।

देश के कुल बाघों में से 25 प्रतिशत बाघ MP में हैं

इस याचिका में कहा गया है कि दुनिया में बाघों की कुल आबादी 5,421 है, जिसमें से भारत में 3167 बाघ हैं। इसमें कहा गया है इनमें से लगभग 25 प्रतिशत आबादी यानी 785 बाघ मध्यप्रदेश में हैं। दुबे ने याचिका में कहा कि 'टाइगर स्टेट' होने के बावजूद साल 2025 में मध्यप्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई है जबकि इससे पहले साल 2022 में 43, साल 2023 में 45 और साल 2024 में 46 बाघों की जान प्रदेश में गई थी।

ये भी पढ़ें:MP में 50 किन्नरों की हुई सनातन धर्म में वापसी, प्रताड़ित होकर किया था धर्मांतरण
ये भी पढ़ें:ऑलनाइन गेम का ऐसा नशा कि पत्नी बेटी संग पी लिया जहर, MP में खौफनाक कांड
ये भी पढ़ें:झारखंड व यूपी से MP के लिए शुरू हुई 2 नई ट्रेन, जानिए किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी

याचिका में कहा गया है कि इन मौतों में 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक मानी जाती हैं, जिनमें आपसी संघर्ष, करंट लगना या अनजान हालात जैसे कारण होते हैं। दुबे ने बताया कि इस साल के पहले सप्ताह में ही राज्य में छह बाघों की मौत हो गई।

भारत ने देश में बाघों की घटती आबादी की रक्षा और वृद्धि के लिए 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया था। मध्यप्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-धुबरी, वीरांगना, दुर्गावती, रातापानी और माधव सहित नौ बाघ अभयारण्य हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|