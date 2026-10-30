बाबा बागेश्वर की 2 बातें हर्षा रिछारिया को लग गईं बहुत बुरी; सुना दी खरी-खरी

साध्वी हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरि ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संतों को इस तरह की भाषा का शोभा नहीं देती। हर्षा ने कहा कि उन्होंने इतने निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें वह बोलना भी नहीं चाहतीं।

बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की करवा चौथ को लेकर की टिप्पणी पर मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरि ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरि ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथित तौर पर करवा चौथ को 'खसम पूजन दिवस' बताने और नारी को लेकर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हुए कहा कि संतों को सार्वजनिक मंचों से बोलते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। समाज का एक बड़ा वर्ग धीरेंद्र शास्त्री को सुनता और मानता है। ऐसे में उनके बयानों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक संत को व्यास पीठ पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद ने कहा कि नारी से दूरी बनाने की बात करते हैं तो कन्या पूजन का ढोंग क्यों करते हैं?

बता दें कि बुधवार को दतिया में पीतांबरा पीठ के दर्शन के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं को संदेश देते हुए कथित तौर पर नारी को घातक बताया था।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार दतिया में कहा था कि गति जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्रगति भी आवश्यक है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए नशा, नींद और नारी सबसे घातक हैं। इसके अलावा शिवपुरी के करैरा में उन्होंने करवा चौथ को 'खसम पूजन दिवस' बताया था।

करवा चौथ का व्रत रखने में क्या बुराई : हर्षा इस पर हर्षा ने सवाल किया कि यदि नारी से दूरी बनाने की बात कही जाती है, तो देवी आराधना और कन्या पूजन का क्या औचित्य है? अगर नारी में इतनी बुराई है तो कन्या पूजन का ढोंग क्यों? नारी से दूरी की बात करते हैं तो देवी आराधना और कन्या पूजन क्यों करते हैं? नशा और नारी को एक स्तर पर रखते हैं तो कन्या पूजन का ढोंग क्यों? इसके साथ ही हर्षा ने करवा चौथ का जिक्र करते हुए कहा कि कोई महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है, तो इसमें बुराई क्या है? घर की महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए पूजा-पाठ और रीति-रिवाजों का पालन करती हैं। ऐसे में किसी पवित्र व्रत को लेकर निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर पलटवार हर्षा रिछारिया ने धीरेंद्र शास्त्री के बयानों के सामने आने के बाद एक वीडियो जारी कर धीरेंद्र शास्त्री के नशा, नींद और नारी वाले बयान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नशे और नारी को एक ही स्तर पर रखना महिलाओं के प्रति गलत संदेश देता है। अगर नारी इतनी घातक है तो आप कन्या पूजन बंद कर दीजिए और कन्याओं की शादी मत कराइए। करवा चौथ को लेकर भी धीरेंद्र शास्त्री ने इतने निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें वह दोहराना भी नहीं चाहतीं।

सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी वीडियो जारी कर हर्षानंद गिरि ने कहा कि एक संत और कथावाचक ने व्यास पीठ पर बैठकर इतने निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें वह बोलना भी नहीं चाहतीं। एक संत को कथावाचक की गद्दी पर बैठकर इस तरह की भाषा का उपयोग करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे किसी की धार्मिक आस्था और भावनाएं आहत हों। किसी की आस्था और व्रत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।