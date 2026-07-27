‘हमें हाथ जोड़ना भी आता है और तोड़ना भी’; दतिया में जीतू पटवारी का फिर बड़ा बयान

दतिया उपचुनाव में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और प्रशासन इन आरोपों पर क्या रुख अपनाते हैं और चुनावी मुकाबला आगे किस दिशा में बढ़ता है।

मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर पुलिस-प्रशासन को लेकर तीखा बयान दिया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने पक्षपात किया या किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की, तो कांग्रेस इसका कड़ा जवाब देगी।

जीतू पटवारी ने रावरी गांव अपने संबोधन में कहा, ''प्रशासन ने अगर उंगली भी दिखाई तो ये कांग्रेस पुरानी वाली नहीं बची है। ये नए दौर की कांग्रेस है। जयवर्धन की, हेमंत कटारे की और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस है। हमें हाथ जोड़ना भी आता है और हाथ तोड़ना भी आता है।''

पुलिस अधिकारी बदलने पर उठाए सवाल यही नहीं, कांग्रेस नेता ने दतिया में पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 9 टीआई बदले गए हैं। क्यों? क्या नरोत्तम मिश्रा जिन अधिकारियों को लेकर आए थे, अब उन पर भी भरोसा नहीं रहा? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अब नए थाना प्रभारी चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष के लिए काम करेंगे। पटवारी ने कहा, ''अब नए टीआई अपनी गाड़ी में दारू भी पहुंचाएंगे और पैसे भी पहुंचाएंगे।"

पटवारी ने दतिया में पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप था कि भाजपा को स्थानीय पुलिस कर्मियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले अधिकारियों को बदला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि नए पुलिसकर्मियों के जरिये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मतदान केंद्रों पर मजबूती से डटे रहने और किसी भी कथित गड़बड़ी का विरोध करने की अपील की।

भाजपा ने उपचुनाव में 25 मंत्रियों को प्रचार में उतारा : जीतू अपने भाषण में जीतू पटवारी ने भाजपा पर चुनाव में पूरी सरकारी ताकत झोंकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दतिया जैसे एक विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 25 मंत्रियों को प्रचार में उतार दिया है। उनका सवाल था कि यदि सरकार ने इतना विकास किया है तो फिर इतने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार की जरूरत क्यों पड़ रही है।

मतदाताओं से वोट खरीदने की कोशिश : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में मतदाताओं को पैसे बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में 50 करोड़ रुपये लाए गए हैं और मतदाताओं को पांच-पांच हजार रुपये देने की तैयारी है। हालांकि उन्होंने अपने इन आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया।