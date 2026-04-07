Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कहीं गिरेंगे ओले, कहीं चलेगी आंधी; MP में 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए अपने इलाके का हाल

Apr 07, 2026 03:12 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share

मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने, तेज हवाएं चलने व बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। साथ ही 4 जिलों में ओले गिरने की आशंका भी जताई है।

कहीं गिरेंगे ओले, कहीं चलेगी आंधी; MP में 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए अपने इलाके का हाल

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम विभाग ने देश के अन्य राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी अगले तीन दिन मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी व बारिश होने से लेकर बिजली गिरने व ओले गिरने तक की घटनाएं हो सकती हैं। IMD के अनुसार इस विक्षोभ का असर 9 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद 11 अप्रैल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तरी भारत में सक्रिय होने की संभावना है। जिसका असर हिमालयीन इलाकों में ज्यादा दिखाई देगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने, तेज हवाएं चलने व बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। साथ ही 4 जिलों में ओले गिरने की आशंका भी जताई है।

मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार 7 अप्रैल को प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान झंझावत आने और बिजली गिरने के साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटा की गति से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा मंगलवार को ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना जिलों में ओले गिरने की आशंका है।

शिवपुरी में आंधी आई और गिरा जोरदार पानी

प्रदेश के शिवपुरी जिले में मंगलवार दोपहर तेज आंधी के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। सुबह से ही शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे, जिसके बाद दोपहर में तेज गति की आंधी चली और वर्षा शुरू हो गई। आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ों पर पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले उड़ गए। तेज हवा के चलते शहर के कुछ हिस्सों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी वर्षा की संभावना बनी हुई है।

बुधवार 8 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, पन्ना, कटनी, मैहर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, शहडोल, सीधी, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान यहां बिजली गिरने के साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटा की गति से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा बुधवार को राज्य के चार जिलों दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओले गिरने की आशंका भी है।

गुरुवार 9 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी हिस्से के 9 जिलों में बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। साथ ही इस बीच यहां 40 से 50 किमी प्रति घंटा की गति से झोंकेदार हवाएं भी चलने व बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया है।

ये भी पढ़ें:भोजशाला में गूंजा हनुमान चालीसा, हिंदू पक्ष की दलील यह मस्जिद नहीं सरस्वती मंदिर

सोमवार को नर्मदापुरम रहा सबसे गर्म

सोमवार को प्रदेश के ग्वालियर व जबलपुर संभागों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई, जबकि बाकी सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान मटियारी 3 मिमी, सेंवढ़ा में 2 मिमी, ग्वालियर 1.8 मिमी और भितरवार में 1 मिमी पानी गिरा। इसके अलावा बीते दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं, तत्पश्चात अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें:शाह बानो पर किताब लिखने आई महिला ने भीड़ पर पिटई का आरोप लगाया, पुलिस का इनकार

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर औसत समुद्र तल से लगभग 3.1 से 5.8 किमी की ऊंचाई के मध्य, साथ ही मध्योपरी क्षोभमंडल में एक ट्रफ के रूप में लगभग 66 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में 5.8 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर, औसत समुद्र तल से लगभग 1.5 किमी की ऊंचाई तक एक प्रेरित ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण फैला हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 11 अप्रैल 2026 से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:झोपड़ी में चल रहा था ‘भ्रूण लिंग परीक्षण’, राहगीर ने किया भांडाफोड़
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|