'बिछिया किसने दी?'... भाई पर था शक, करवा चौथ पर पति ने कर दी पत्नी की बेरहमी से हत्या
पुलिस की शुरुआती जांच में पत्नी को गिफ्ट में मिली बिछिया हत्या की मुख्य वजह बताई जा रही है। पति को शक था कि पत्नी के उसके भाई से गलत संबंध हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है।
ग्वालियर में एक पति ने करवा चौथ वाले दिन कथित तौर पर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी ने पति के लिए व्रत भी रखा था। घटना ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर की है। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह पत्नी को गिफ्ट में मिली बिछिया (पैर की अंगूठी) बताई जा रही है। आरोपी पति को शक था कि यह बिछिया पत्नी को उसके ही बड़े भाई ने दी है और दोनों के बीच गलत संबंध हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आरोपी आनंद श्रीवास्तव बार-बार अपनी पत्नी मधु से इसबारे में पूछता था लेकिन जवाब में पत्नी सिर्फ इतना ही कहती थी कि उसे किसी ने बिछिया दी है। गुरुवार को जब आनंद ने पत्नी के तकिए के पास गहने देखे तो उसका शक और गहरा गया।
मूसल से सिर और चेहरे पर 17 वार
आरोप है कि उसने बिस्तर पर सो रही अपनी पत्नी पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले मूसल से सिर और चेहरे पर 17 वार किए। गंभीर चोट और बहुत ज्यादा खून बहने से मधु की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को कॉल कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना की सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।
रखा था करवा चौथ का व्रत
हैरानी की बात यह है कि हत्या करवा चौथ वाले दिन हुई और मधु ने भी आनंद के लिए व्रत रखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसके कोई पछतावा नहीं था और उसने कहा कि वह पत्नी से नफरत करता था।
साल 2010 में की थी शादी
दंपत्ति की शादी साल 2010 में हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। मृतक मधु के बेटे ने बताया कि मां ने बुधवार रात पति के नाम की मेहंदी लगाई थी और आधी रात तक उठी हुई थीं। अगली सुबह जब बेटा उठा तो उसे आवाजें सुनाई दी और बाहर पुलिस को देखा। इसके बाद बेटा कमरे में गया और मां के शव को कंबल से ढका हुआ देखा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन भी नहीं दिया हुआ था क्योंकि उसे शक था कि वह संपत्ति पर कब्जे के इरादे से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर किसी तरह की साजिश रच रही है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपी ने पहले मधु का गला घोंटा और फिर मूसल से वार किए। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रही है।
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