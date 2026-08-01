रिटायर हुए IG साहब, तो कांस्टेबल ने दांतों से खींच दी उनकी गाड़ी! देखते रह गए
आईजी) अरविंद सक्सेना के रिटायरमेंट के अवसर पर कांस्टेबल ने अनोखी विदाई दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कांस्टेबल दांतों से ही कार को खींचते नजर आ रहा हैं।
ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अरविंद सक्सेना के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस महकमे में भावुक और अनोखा नजारा देखने को मिला। विदाई समारोह के दौरान आईजी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक (कांस्टेबल) सुनील 'बाहुबली' ने अपने अनोखे अंदाज में उन्हें विदाई दी।
उन्होंने अपने दांतों की ताकत से आईजी की कार को करीब 50 मीटर तक खींचकर सभी को हैरान कर दिया। इस दौरान उन्होंने आईजी की गाड़ी को कार्यालय से बाहर तक खींचा। जैसे ही कार गेट से बाहर आती है वे रस्सी को अपने दांतों से निकाल देते हैं। इस दौरान आरक्षक के इस टैलेंट को देख आप-पास मौजूद डीआईजी, एसपी, अन्य पुलिसकर्मियों और कार्यायल के अन्य कर्मचारियों ने जोर जोर से ताली बजाकर उनके द्वारा दी गई इस अनोखी विदाई का जोरदार स्वागत किया।
करीब 50 मीटर तक कार को खींचा
आईजी कार्यालय परिसर में आयोजित विदाई समारोह में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में यह अनूठा प्रदर्शन हुआ। जैसे ही अरविंद सक्सेना अपनी कार से कार्यालय से रवाना होने लगे, आरक्षक सुनील बाहुबली ने रस्सी की मदद से कार को अपने दांतों से खींचना शुरू किया। करीब 50 मीटर तक कार खींचने का यह दृश्य वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। सभी ने तालियां बजाकर इस अनोखी विदाई का स्वागत किया। इस दौरान आईजी की गाड़ी को फूलों से सजाया गया था और खुद आईजी के साथ एक अन्य अधिकारी भी कार में बैठे थे।
पहले भी चर्चा में रह चुके हैं आरक्षक सुनील ‘बाहुबली’
आरक्षक सुनील ‘बाहुबली’ इससे पहले भी अपने हैरतअंगेज कारनामों के लिए चर्चा में रह चुके हैं। वे अपने दांतों की ताकत से एक साथ सात कारें खींचने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके अलावा कई बार विभिन्न आयोजनों में अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी वजह से पुलिस महकमे में उन्हें 'बाहुबली' के नाम से जाना जाता है।
विदाई के दौरान आईजी ने क्या कहा?
सेवानिवृत्त हुए आईजी अरविंद सक्सेना ने भी इस अनोखी विदाई पर खुशी जताई और सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में मिला सहयोग और अपनापन हमेशा याद रहेगा।
सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल
रिटायरमेंट समारोह का यह अनूठा दृश्य अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस महकमे में इस तरह की विदाई कम ही देखने को मिलती है, इसलिए कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे यादगार पल बताया। समारोह का वीडियो भी लोगों के बीच तेजी से साझा किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohit
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