हैवानियत की हदें पार! चौकीदार को पेट्रोल डालकर जलाया, बचाने दौड़े पिता भी झुलसे
चौकीदार ने पेट्रोल देने से मना कर दिया था। इसके बाद आरोपी उससे बहस करने लगे। बहस इतनी बढ़ गई आरोपी हिंसक हो गए। इस दौरान चौकीदार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पिता बेटे को बचाने दौड़े तो वे भी आग की चपेट में आ गए।
शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में देर रात पेट्रोल नहीं देने के विवाद में एक युवक को आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि उसे बचाने पहुंचे उसके पिता भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।
जानकारी के अनुसार न्यू प्रेम नगर, पीएसी कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय आकाश सेंगर पुत्र रामचंद्र सेंगर पर क्षेत्र के बदमाश बाली उर्फ अनुज गुर्जर, सचिन गुर्जर और अरविंद छावई ने हमला किया। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों और आकाश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान पेट्रोल देने को लेकर कहासुनी बढ़ गई।
पेट्रोल देने से मना करने पर आरोपी भड़के
आरोप है कि आकाश द्वारा पेट्रोल देने से मना करने पर आरोपी भड़क गए और उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आकाश आग की लपटों से घिर गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले युवक गंभीर रूप से झुलस चुका था।
बेटे को बचाने में पिता भी झुलसे
बेटे को आग की लपटों में घिरा देखकर उसके पिता रामचंद्र सेंगर मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान उनके पैर भी आग की चपेट में आ गए और वे भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाई और दोनों को उपचार के लिए जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि रामचंद्र सेंगर पास ही स्थित एक टूर एंड ट्रेवल्स कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। वहीं आकाश सेंगर थाटीपुर चौराहे स्थित ऑटो स्टैंड पर वाहनों को खड़ा कराने का काम करता है और साथ ही एक पेट्रोल पंप पर चौकीदारी भी करता है।
इलाके में दहशत का माहौल
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाली उर्फ अनुज गुर्जर और सचिन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अरविंद छावई फरार बताया जा रहा है।सीएसपी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस विवाद के वास्तविक कारणों का भी पता लगाने में जुटी हुई है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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