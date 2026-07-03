UPSC छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, क्या दबाव बनाता था आरोपी?
ग्वालियर में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसका तीन साल तक शोषण किया। इस दौरान जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो दूसरी युवती से सगाई कर ली।
ग्वालियर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ शादी का झूठा वादा कर तीन साल तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि रिश्तेदारी में लगने वाले युवक ने पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर मंदिर में शादी का नाटक कर छात्रा का विश्वास जीता और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब शादी की बात आई तो आरोपी ने दूसरी युवती से सगाई कर ली। शिकायत के बाद कंपू थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दतिया जिले के भांडेर की रहने वाली 21 वर्षीय युवती यूपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर आई थी। वह कंपू थाना क्षेत्र के आमखो इलाके में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दतिया निवासी दीपक से हुई, जो रिश्तेदारी में परिचित था और पहले से उसके घर आता-जाता था। बातचीत बढ़ी तो आरोपी ने शादी का वादा कर प्रेम संबंध बना लिए।
क्या दबाव बनाता था आरोपी?
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उस पर कमरे पर मिलने का दबाव बनाता था। विरोध करने पर वह जल्द शादी करने का भरोसा देता और इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। छात्रा का कहना है कि पिछले करीब तीन साल से आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी उसे मंदिर ले गया। वहां उसने माला पहनाई, मांग में सिंदूर भरा और खुद को उसका पति बताया। इसके बाद भांडेर में उसके लिए किराए का कमरा भी दिला दिया, जहां वह समय-समय पर पहुंचकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई
मामले ने तब नया मोड़ लिया, जब छात्रा को पता चला कि आरोपी की शादी करैरा की एक युवती से तय हो गई है। विरोध करने पर आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और कथित तौर पर धमकी दी कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकेगी। पीड़िता ने पहले भांडेर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहां जीरो पर एफआईआर दर्ज कर केस डायरी कंपू थाना भेजी गई। इसके बाद कंपू थाना पुलिस ने दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक यौन शोषण के आरोपों ने एक बार फिर भरोसे के नाम पर होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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