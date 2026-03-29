स्कूल फ्रेंड बना दरिंदा: घर में घुसकर कर रहा था रेप, अचानक पहुंच गई लड़की की मां; केस दर्ज
पहले परिवार बदनामी के डर से खामोश रहा, लेकिन शनिवार रात को परिवार ने मामले की शिकायत की। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी भी नाबालिग है और उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है।
जिले में एक आठवीं की छात्रा के साथ उसके ही साथ में पढ़ने वाले छात्र ने रेप किया है। घटना के समय छात्रा घर पर अकेली थी। आरोपी सहपाठी घर में दाखिल हुआ और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाके की है।
घटना का पता उस समय चला जब आरोपी घर से भाग रहा था तो छात्रा की मां वहां पहुंच गई। मां के पूछने पर छात्रा ने पूरी घटना बता दी। पहले परिवार बदनामी के डर से खामोश रहा, लेकिन शनिवार रात को परिवार ने मामले की शिकायत की। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी भी नाबालिग है और उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है।
शनिवार सुबह छात्रा घर में अकेली थी
शहर के कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित एक मोहल्ले में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग पास ही एक कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा आठवीं की छात्रा है। शनिवार सुबह छात्रा घर में अकेली थी। छात्रा के पिता और मां काम पर गए थे। बड़ी बहन कोचिंग गई थी। सुबह 9.30 बजे छात्रा घर में अकेली थी। इसका फायदा छात्रा के स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्र ने उठाया और घर में घुस गया।
शोर मचाया तो धमकी दी कि जान से मार देगा
स्कूल में साथ पढ़ने वाली दोस्त के साथ दुष्कर्म किया और जब नाबालिग ने शोर मचाया तो धमकी दी कि जान से मार देगा। इसी दौरान पीड़िता की मां वहां पहुंच गई। आरोपी ने पीड़िता की मां को धक्का दिया और मौके से भाग गया। पहले छात्रा और उसकी मां बदनामी के डर से चुप रहे, लेकिन बाद में लगा कि मामले की शिकायत करनी चाहिए।
रोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज
पीड़ित छात्रा की मां पीड़िता को लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी छात्र के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी को तलाश कर कुछ घंटों में हिरासत में ले लिया। आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है।
छात्रा के विरोध के बाद भी उसके साथ गंदी हरकत
शुरुआत जांच में सामने आया है कि पीड़िता को आरोपी लगातार फॉलो कर रहा था। जहां भी वह जाती थी वहां आरोपी पहुंच जाता था। जब घर में नाबालिग छात्रा अकेली थी तभी वह उसके घर पर आ धमका था। छात्रा के विरोध के बाद भी उसके साथ गंदी हरकत की। कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा ने बताया कि एक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से उसी के सहपाठी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया है। घटना की शिकायत आने के साथ ही आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वह भी नाबालिग बताया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
रिपोर्ट: अमित कुमार
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