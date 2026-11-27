महिला को होटल में बुलाकर संबंध बनाने का आरोप, फिर सामने आई रेलवे कर्मी की सच्चाई! थाने पहुंचा मामला
रेलवे कर्मी पर महिला को होटल में बुलाकर संबंध बनाने का आरोप है। दोनों के बीच करीब एक साल की जान पहचान थी। महिला तंग आकर थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया है।
शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र में शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकरने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने रेलवे विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, लगातार शादी की बात टालने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी राजेंद्र प्रसाद जाटव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़िता की पहचान करीब एक साल पहले राजेंद्र प्रसाद जाटव से हुई थी। आरोपी रेलवे विभाग के पीडब्ल्यूआई में पदस्थ बताया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी करने और शादी के बाद अच्छे से रखने का भरोसा दिलाया था। इसी विश्वास के चलते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और शारीरिक संबंध बने।
तलाक को लेकर भी बातचीत का दावा
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे विवाद के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। उसने स्पष्ट किया था कि पति से तलाक हुए बिना वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। इस पर आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और वह पीड़िता को शादी के बाद अच्छे से रखेगा।
महिला ने कहा- बातचीत के बहाने होटल में ले गया था
पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे शादी के संबंध में बातचीत करने के बहाने एक होटल में ले गया। वहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसे दूसरे होटल ले गया और इसी तरह शादी का विश्वास दिलाकर संबंध बनाए।
शिकायत करने की बात पर धमकी देने का भी आरोप
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वह लगातार टालमटोल करने लगा। बाद में उसने शादी करने से ही इनकार कर दिया। पीड़िता ने जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे और उसके परिवार को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने पड़ाव थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों के बीच संबंधों, शादी के वादे और शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की जांच कर रही है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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