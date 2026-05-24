इंस्टा क्वीन पलक सुसाइड केस: पति ने किया सरेंडर, महिला का दावा- गांजे की आदी थी
खुद को पलक की ननद बताने वाली एक महिला के बयान के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। महिला थाने पहुंची और खुद को पलक की ननद बताते हुए दावा किया कि पलक शराब, सिगरेट और गांजे की आदी थी।
ग्वालियर में इंस्टाग्राम क्रिएटर पलक रजक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मुख्य आरोपी और पति अमित रजक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं, खुद को पलक की ननद बताने वाली एक महिला के बयान के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। महिला थाने पहुंची और खुद को पलक की ननद बताते हुए दावा किया कि पलक शराब, सिगरेट और गांजे की आदी थी। महिला ने यह भी कहा कि वह लड़कों के साथ रील्स बनाती थी। इन आरोपों के बाद पलक के पिता मोहर सिंह रजक ने कहा अगर मेरी बेटी नशा करती थी तो उसे ये सब ससुराल में कौन लाकर देता था? सबूत हैं तो सामने लाओ, लेकिन मेरी मृत बेटी को बदनाम मत करो।
मोहर सिंह रजक ने यह भी कहा कि शादी के समय उन्हें अमित सहित चार भाइयों की जानकारी दी गई थी, लेकिन इस महिला को वे जानते तक नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह महिला कौन है जो खुलेआम ऐसे आरोप लगा रही है। परिवार ने मामले में शिकायत करने की बात भी कही है। उधर पुलिस ने 21 मई को पति अमित रजक, सास मीरा रजक और देवर आकाश रजक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। शनिवार को अमित ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि बाकी दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
परिजनों ने लगाए सबूत मिटाने के आरोप
मामले में जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद घटनास्थल से सबूत मिटाए गए। उनका कहना है कि एफएसएल टीम तीन दिन बाद पहुंची और मौके को तत्काल सुरक्षित भी नहीं किया गया। 24 अप्रैल को शादी की पहली सालगिरह पर पलक ने एक रील पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैं सब में वीआईपी एंट्री लेकर घुस गई। इसके अलावा आखिरी रील्स में उसने पैनिक अटैक, एंग्जायटी, डिप्रेशन और स्लीपलेस नाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
मौत के ठीक आधे घंटे पहले पलक का आखिरी फोन
मृतक के भाई प्रिंस ने बताया कि 12 मई की शाम 6:14 बजे मौत के ठीक आधे घंटे पहले पलक का आखिरी फोन आया था। वह बदहवास होकर रो रही थी और चिल्ला रही थी भैया, मुझे जल्दी आकर यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्रिंस बहन को बचाने के लिए घर से निकला ही था कि कुछ देर बाद ससुराल वालों का फोन आया कि पलक अस्पताल में है। जब भाई जिला अस्पताल पहुंचा, तो वहां स्ट्रेचर पर पलक की लाश पड़ी थी। 30 जून को पलक का 22वां जन्मदिन था, जो अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया।
कार की मांग कर रहे थे?
पलक के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही सास और देवर लगातार कार की मांग कर रहे थे। शादी के समय मायके से मिली एफडीआर (FDR) को भी ससुराल वालों ने जबरन तुड़वाकर पैसे ऐंठ लिए थे। अस्पताल में पलक के गले, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के गहरे निशान मिले हैं।
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