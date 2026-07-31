सुसाइड नोट, 20 साल बड़ी भाभी और फंदे पर लटका फोटोग्राफर; क्यों उठाया खौफनाक कदम?
ग्वालियर में एक फोटोग्राफर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। शख्स ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें खुद से करीब 20 साल बड़ी भाभी का जिक्र किया है।
ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक पेशे से फोटोग्राफर था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने रिश्ते में लगने वाली भाभी के प्रति अपने एकतरफा प्रेम का जिक्र किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक की भाभी उम्र में उससे करीब 20 साल बड़ी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों को स्पष्ट करेगी।
जानकारी के अनुसार, घटना गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू स्थित गड्ढा वाला मोहल्ला की है। यहां रहने वाले मोंटी मोरे ने अपने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गिरवाई थाना पुलिस और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
सुसाइड नोट में लिखा दिल का हाल
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने रिश्ते में लगने वाली भाभी से एकतरफा प्रेम होने की बात लिखी है। जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित महिला की उम्र मृतक से करीब 20 वर्ष ज्यादा थी। पुलिस के अनुसार, युवक महिला को पसंद करता था, लेकिन महिला की ओर से ऐसा कोई संबंध नहीं था। शुरुआती जांच में इसी एकतरफा प्रेम को आत्महत्या का संभावित कारण माना जा रहा है।
परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे
पुलिस ने घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है। साथ ही संबंधित महिला और मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
इस मामले में सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसे जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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