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शादी करूंगा कहकर मिटाता रहा हवस, नर्स ने सुनाई 5 साल की आपबीती; केस दर्ज

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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प्राइवेट अस्पताल में बतौर नर्स काम करने वाली एक युवती को प्यार में धोखा मिला। शादी के सपने दिखाकर उसके साथ रेप को अंजाम दिया गया। महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है।

Gang Rape Case
पीड़िता का आरोप है कि शादी करने का वादा कर आरोपी ने रेप को अंजाम दिया। (AI प्रतीकात्मक तस्वीर)

ग्वालियर में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने और बाद में अपने वादे से मुकर कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती शहर के एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स है। आरोपी उसे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित होटल कंचन पैलेस में ले गया था। यहां दोस्ती का हवाला देकर और शादी का वादा कर उसके साथ गलत काम किया। विरोध करने और शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रहने वाली 26 वर्षीय युवती वर्तमान में ग्वालियर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स कार्यरत है। करीब चार-पांच साल पहले उसकी पहचान भिंड निवासी विवेक पचौरी उर्फ अंकित से एक कार्यक्रम में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। विवेक ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसे जल्द ही विवाह करने का पूरा विश्वास दिलाया। जिस कारण युवती भी उस पर काफी विश्वास करने लगी थी।

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होटल में मिलने बुलाया और फिर…

पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि विवेक पचौरी उर्फ अंकित ने उसे सिटी सेंटर स्थित होटल कंचन पैलेस में मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने शादी का झांसा देकर पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसे अलग-अलग मौकों पर होटल में बुलाकर उसका शोषण करता रहा। जब युवती को उस पर शक हुआ और उसने शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी अपने वादे से साफ मुकर गया। उसने पीड़िता का फोन उठाना और उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया।

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मनाने घर भी पहुंच गई थी पीड़िता

धोखे का अहसास होने पर पीड़िता विवेक से बात करने और उसे शादी के लिए मनाने उसके गृह नगर भिंड पहुंची। आरोप है कि वहां विवेक ने उसके साथ गंदी-गंदी गालियां देकर अभद्रता की और साफ कहा कि अगर दोबारा शादी की बात लेकर आई तो जान से खत्म कर देगा। आरोपी की धमकी से डरी-सहमी युवती ने शुरुआत में किसी से कुछ नहीं कहा। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को आपबीती सुनाई। बहन के ढांढस बंधाने पर पीड़िता विश्वविद्यालय थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने आरोपी विवेक पचौरी उर्फ अंकित के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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Mohit

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