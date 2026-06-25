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नींद की गोली खिला ननदोई ने किया रेप, वीडियो भी बनाए; तंग आकर थाने पहुंची महिला

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और बेसहारा थी। ननदोई ने महिला को चुपके से नींद की दवा खिलाई और फिर रातभर रेप किया। इसके बाद भी वह नहीं रुका और कई दिनों तक उसका रेप किया। तंग आकर महिला थाने पहुंच गई।

नींद की गोली खिला ननदोई ने किया रेप, वीडियो भी बनाए; तंग आकर थाने पहुंची महिला

शहर के माधौगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पति की मौत के बाद ससुराल में रह रही एक महिला ने अपने ननदोई पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसे नींद की गोली खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में वीडियो वायरल करने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की शादी वर्ष 2017 में हुई थी। कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। पति के निधन के बाद महिला अपने बच्चों के साथ ससुराल में रह रही थी। इसी दौरान उसका ननदोई आकाश अक्सर घर आता-जाता रहता था और परिवार का सदस्य होने के कारण महिला भी उस पर भरोसा करती थी।

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खाने में नींद की गोली मिला दी थी

महिला ने पुलिस को बताया कि एक रात आरोपी ने उसके खाने में कथित तौर पर नींद की गोली मिला दी। दवा के असर से वह बेहोश हो गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी कमरे में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन जब महिला को अपने साथ हुई घटना का आभास हुआ तो उसने आरोपी से इस बारे में सवाल किया।

वीडियो वायरल करने की धमकी

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने न केवल घटना को स्वीकार किया बल्कि उसे कुछ वीडियो भी दिखाए। आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिससे उसकी बदनामी हो जाएगी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।

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महिला लंबे समय तक चुप रही

डर और सामाजिक बदनामी के कारण महिला लंबे समय तक चुप रही। इस दौरान आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित महिला आखिरकार आरोपी की धमकियों से तंग आ गई और उसने माधौगंज थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

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दुष्कर्म, धमकी और ब्लैकमेलिंग

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, धमकी और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है।

केस दर्ज कर लिया गया है

सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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