लड़की ने लड़के को किया रिजेक्ट, साथ आए दोस्त ने बाद में कर ली दोस्ती; साल भर करता रहा रेप
आरोपी कुलभूषण कहता रहा मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूं… एग्जाम के बाद शादी करूंगा…लेकिन उसका झूठ तब सामने आया जब युवती को पता चला कि आरोपी ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली है।
ग्वालियर से एक मामला सामने आया हैं, जहां प्यार, भरोसा और शादी के वादे की आड़ में एक युवती के साथ धोखा, शोषण और धमकी का खेल खेला गया। ये दर्द भरी कहानी है एक 24 साल की युवती की है जो बेहतर भविष्य के सपनों के साथ पिछोर से ग्वालियर पढ़ाई करने आई थी।
रिश्ते के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, जहां ग्वालियर के रेलवे स्टेशन एक मॉल के सामने कल्लन जाटव और अपने दो दोस्तों के साथ युवती को देखने पहुंचा था। लेकिन युवती ने उसे पसंद नहीं किया। उसी मुलाकात में शामिल कल्लन जाटव के साथ आया दूसरा युवक कुलभूषण राहुल ने कुछ दिन बाद लड़की के मोबाइल पर कॉल लगाकर संपर्क किया।
शादी करने का वादा करता था
इसके बाद लगातार फोन पर बात होने लगी फिर मुलाकातें और फिर प्यार का इजहार किया। उसने कहा मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसके बाद धीरे-धीरे भरोसा गहराता गया और प्रेमी कुलभूषण राहुल ने एक दिन नाका चंद्रबनी इलाके में लड़की को अपने किराए के कमरे पर बुलाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद शुरू हुआ एक साल तक चलने वाला शोषण का सिलसिला हर बार शादी का वादा हर बार नया बहाना और हर बार भरोसे का कत्ल।
सरकारी नौकरी लगने करता था बहाना
आरोपी कुलभूषण कहता रहा मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूं… एग्जाम के बाद शादी करूंगा…लेकिन उसका झूठ तब सामने आया जब युवती को पता चला कि आरोपी ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली है। जब युवती ने विरोध किया और शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया अगर उसने दोबारा शादी के लिए कहा तो वह उसे जान से मार देगा। धोखा शारीरिक शोषण और धमकी की शिकार पीड़िता आखिरकार झांसी रोड थाने पहुंची और शिकायत की।
आरोपी की तलाश की जा रही
मामले में झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव ने कहा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी अभी फरार है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। एक पुलिस टीम आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।
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